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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 30.12.2023 (обновлено: 14:22 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122227.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли удары на херсонском направлении, потери украинских войск составили до 25 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:10
2023-12-30T14:22
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары на херсонском направлении, потери украинских войск составили до 25 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
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киев, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении до 25 военных и шесть машин

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары на херсонском направлении, потери украинских войск составили до 25 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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