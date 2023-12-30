https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122227.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли удары на херсонском направлении, потери украинских войск составили до 25 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:10
2023-12-30T14:10
2023-12-30T14:22
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары на херсонском направлении, потери украинских войск составили до 25 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении до 25 военных и шесть машин