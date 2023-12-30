https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122227.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.12.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие нанесли удары на херсонском направлении, потери украинских войск составили до 25 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:10

2023-12-30T14:10

2023-12-30T14:22

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910372602_0:24:2966:1692_1920x0_80_0_0_73ee735dc30c560e2c272ac8928fe077.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары на херсонском направлении, потери украинских войск составили до 25 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)