https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1918835718.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:04

2023-12-30T18:04

2023-12-30T18:04

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 декабря 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Параллельно поражены 118 районов скопления живой силы и техники противника. Нанесены удары по хранилищам топлива и складам боеприпасов. Средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников, 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", три противорадиолокационные ракеты HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 564 самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотник, 445 зенитных ракетных комплексов, 1191 реактивную систему залпового огня, 14 403 танка и других бронемашин, 7556 орудий полевой артиллерии и 16 868 единиц автомобильной техники.

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