https://ria.ru/20231230/sokolov-1919183170.html

Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной Максима Соколова

Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной Максима Соколова - РИА Новости, 30.12.2023

Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной Максима Соколова

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:21

2023-12-30T21:21

2023-12-30T21:21

максим соколов

маргарита симоньян

дмитрий киселев

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима Соколова, отметив, что это большая потеря. Колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга. "Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким...", - написала Симоньян в Telegram-канале. Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв назвал кончину Соколова невосполнимой утратой и большой потерей, а его самого - журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег, "всегда явным лидером по таланту, глубине и форме". Киселев отметил РИА Новости, что Соколов - "исключительный человек, высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора, искренней любви к России", добавив, что "для нас это большая потеря, невосполнимая утрата".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

максим соколов, маргарита симоньян, дмитрий киселев