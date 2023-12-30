Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной Максима Соколова
Симоньян назвала кончину Максима Соколова большой потерей
© Фото : из личного архива Максима СоколоваМаксим Соколов
© Фото : из личного архива Максима Соколова
Максим Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной известного публициста Максима Соколова, отметив, что это большая потеря.
Колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга.
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"Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким...", - написала Симоньян в Telegram-канале.
Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв назвал кончину Соколова невосполнимой утратой и большой потерей, а его самого - журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег, "всегда явным лидером по таланту, глубине и форме". Киселев отметил РИА Новости, что Соколов - "исключительный человек, высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора, искренней любви к России", добавив, что "для нас это большая потеря, невосполнимая утрата".