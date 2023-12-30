https://ria.ru/20231230/soboleznovaniya-1919191784.html

В РПЦ выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

В РПЦ выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023

В РПЦ выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T23:23

2023-12-30T23:23

2023-12-30T23:23

религия

массированный обстрел центра белгорода

белгород

украина

россия

русская православная церковь

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Белгорода "в результате террористических действий Украины", а также помолился за погибших и раненых. "Выражаю соболезнования всем погибшим и пострадавшим в результате террористических действий Украины в Белгороде. Господи, упокой души невинноубиенных мирных жителей Белгорода, укрепи и исцели раненых, даруй им скорое выздоровление, защити и помилуй нас!", - написал Лукьянов в своем Telegram-канале. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранены, из них 15 детей. В Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

белгород

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Родители, закрывающие собой детей во время обстрела в Белгороде Камеры видеонаблюдения в Белгороде зафиксировали, как родители закрывали собой детей во время обстрела 2023-12-30T23:23 true PT0M25S

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Наталья Макарова

массированный обстрел центра белгорода, белгород, украина, россия, русская православная церковь, вячеслав гладков, видео