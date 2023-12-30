https://ria.ru/20231230/soboleznovaniya-1919163223.html
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды
Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:36
2023-12-30T18:36
2023-12-30T18:36
россия
московская область (подмосковье)
равиль гайнутдин
владимир легойда
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, соответствующее письмо опубликовано в субботу на сайте ДУМ РФ. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и требовал деньги, после чего в ходе борьбы убил его. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам мои искренние слова соболезнований в связи с постигшим Вас и Вашу семью большим горем, трагической кончиной Вашего отца, Романа Тимофеевича. Молю Всевышнего даровать Вам, Вашим родным и близким, всем, кто знал усопшего, терпения, стойкости и душевных сил, чтобы пережить эту тяжелую утрату, потерю горячо любимого родного человека!", - написал Гайнутдин.
https://ria.ru/20231230/arest-1919148327.html
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россия, московская область (подмосковье), равиль гайнутдин, владимир легойда, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат
Россия, Московская область (Подмосковье), Равиль Гайнутдин, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Московский Патриархат
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды
Муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования из-за убийства Романа Легойды