https://ria.ru/20231230/soboleznovaniya-1919163223.html

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - РИА Новости, 30.12.2023

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды

Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:36

2023-12-30T18:36

2023-12-30T18:36

россия

московская область (подмосковье)

равиль гайнутдин

владимир легойда

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

московский патриархат

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, соответствующее письмо опубликовано в субботу на сайте ДУМ РФ. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и требовал деньги, после чего в ходе борьбы убил его. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам мои искренние слова соболезнований в связи с постигшим Вас и Вашу семью большим горем, трагической кончиной Вашего отца, Романа Тимофеевича. Молю Всевышнего даровать Вам, Вашим родным и близким, всем, кто знал усопшего, терпения, стойкости и душевных сил, чтобы пережить эту тяжелую утрату, потерю горячо любимого родного человека!", - написал Гайнутдин.

https://ria.ru/20231230/arest-1919148327.html

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россия, московская область (подмосковье), равиль гайнутдин, владимир легойда, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат