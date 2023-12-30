https://ria.ru/20231230/soboleznovanie-1919125476.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - РИА Новости, 30.12.2023

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:34

2023-12-30T14:34

2023-12-30T18:03

религия

россия

московская область (подмосковье)

владимир легойда

ирина волк

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

московский патриархат

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды."С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. Убежден, что ревностное служение его сына на ниве Святого Православия, который твердо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, — это в том числе плод родительских попечений почившего", — сказал патриарх Кирилл в опубликованном в субботу на сайте РПЦ тексте письма к родственникам убитого."Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату. Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мертвых и жизни будущего века", — заключил предстоятель Русской церкви.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. На допросе обвиняемый признался, что убил пенсионера из-за денег. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги. Позднее часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого.

https://ria.ru/20231230/legoyda-1919120114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, московская область (подмосковье), владимир легойда, ирина волк, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат