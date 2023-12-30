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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:34 30.12.2023 (обновлено: 18:03 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/soboleznovanie-1919125476.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:34
2023-12-30T18:03
религия
россия
московская область (подмосковье)
владимир легойда
ирина волк
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
московский патриархат
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.&quot;С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. Убежден, что ревностное служение его сына на ниве Святого Православия, который твердо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, — это в том числе плод родительских попечений почившего&quot;, — сказал патриарх Кирилл в опубликованном в субботу на сайте РПЦ тексте письма к родственникам убитого.&quot;Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату. Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мертвых и жизни будущего века&quot;, — заключил предстоятель Русской церкви.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. На допросе обвиняемый признался, что убил пенсионера из-за денег. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги. Позднее часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого.
https://ria.ru/20231230/legoyda-1919120114.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), владимир легойда, ирина волк, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат
Религия, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Легойда, Ирина Волк, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Московский Патриархат
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды

Патриарх выразил соболезнования в связи с убийством отца Владимира Легойды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
«

"С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь. Убежден, что ревностное служение его сына на ниве Святого Православия, который твердо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, — это в том числе плод родительских попечений почившего", — сказал патриарх Кирилл в опубликованном в субботу на сайте РПЦ тексте письма к родственникам убитого.

«

"Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату. Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мертвых и жизни будущего века", — заключил предстоятель Русской церкви.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. На допросе обвиняемый признался, что убил пенсионера из-за денег. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги. Позднее часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение
Вчера, 13:47
 
РелигияРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ЛегойдаИрина ВолкРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Московский Патриархат
 
 
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