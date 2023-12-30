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Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии - РИА Новости, 30.12.2023
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12:27 30.12.2023 (обновлено: 13:33 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/siriya-1919111257.html
Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии
Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии - РИА Новости, 30.12.2023
Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом главы Сирии Башара Асада подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:27
2023-12-30T13:33
в мире
сирия
россия
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом главы Сирии Башара Асада подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие урегулированию и восстановлению в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. "В поздравительной телеграмме на имя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие обеспечению долгосрочного комплексного урегулирования и постконфликтного восстановления в Сирии, и с уверенностью отметил, что дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и сирийского народов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919110639.html
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в мире, сирия, россия, владимир путин, башар асад
В мире, Сирия, Россия, Владимир Путин, Башар Асад
Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии

Путин в поздравлении Асаду подтвердил готовность помогать урегулированию в Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом главы Сирии Башара Асада подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие урегулированию и восстановлению в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительной телеграмме на имя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие обеспечению долгосрочного комплексного урегулирования и постконфликтного восстановления в Сирии, и с уверенностью отметил, что дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и сирийского народов", - говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым
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