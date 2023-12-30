https://ria.ru/20231230/siriya-1919111257.html

Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии

Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии - РИА Новости, 30.12.2023

Путин указал, что Россия и дальше будет помогать урегулированию в Сирии

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом главы Сирии Башара Асада подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:27

2023-12-30T12:27

2023-12-30T13:33

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом главы Сирии Башара Асада подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие урегулированию и восстановлению в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. "В поздравительной телеграмме на имя президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие обеспечению долгосрочного комплексного урегулирования и постконфликтного восстановления в Сирии, и с уверенностью отметил, что дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и сирийского народов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919110639.html

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, россия, владимир путин, башар асад