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В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:10
2023-12-30T16:10
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
украина
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется.Как передает корреспондент РИА Новости с места обстрела, сирена звучала как минимум 10 минут, также МЧС оповещало граждан по смс о ракетной опасности.
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
2023-12-30T16:10
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности, она звучала минут 10