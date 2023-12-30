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В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/sirena-1919138283.html
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:10
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
украина
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется.Как передает корреспондент РИА Новости с места обстрела, сирена звучала как минимум 10 минут, также МЧС оповещало граждан по смс о ракетной опасности.
белгород
украина
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
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белгород, украина, вооруженные силы украины, видео, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности
БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости.
2023-12-30T16:10
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В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности

В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности, она звучала минут 10

© фото очевидцаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© фото очевидца
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется.
Как передает корреспондент РИА Новости с места обстрела, сирена звучала как минимум 10 минут, также МЧС оповещало граждан по смс о ракетной опасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородУкраинаВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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