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В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности

В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде перестала звучать сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:10

2023-12-30T16:10

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

белгород

украина

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Сирена ракетной опасности перестала звучать в центре Белгорода, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется.Как передает корреспондент РИА Новости с места обстрела, сирена звучала как минимум 10 минут, также МЧС оповещало граждан по смс о ракетной опасности.

белгород

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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ 2023-12-30T16:10 true PT0M42S

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Наталья Макарова

белгород, украина, вооруженные силы украины, видео, массированный обстрел центра белгорода