https://ria.ru/20231230/shtorm-1919095133.html
МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке
МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке - РИА Новости, 30.12.2023
МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке
МЧС на Камчатке объявило штормовое предупреждение в Беринговом море у побережья полуострова, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:27
2023-12-30T09:27
2023-12-30T09:38
берингово море
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 дек – РИА Новости. МЧС на Камчатке объявило штормовое предупреждение в Беринговом море у побережья полуострова, сообщает пресс-служба ведомства. "Штормовое предупреждение. В первой половине ночи 31 декабря в акватории Берингова моря - Олюторский муниципальный район, ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении. Опасное явление сохранится до середины дня 31 декабря.
https://ria.ru/20231229/kamchatka-1918876134.html
берингово море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берингово море, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Берингово море, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке
В Беринговом море у берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 дек – РИА Новости. МЧС на Камчатке объявило штормовое предупреждение в Беринговом море у побережья полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.
"Штормовое предупреждение. В первой половине ночи 31 декабря в акватории Берингова моря - Олюторский муниципальный район, ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.
Опасное явление сохранится до середины дня 31 декабря.
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