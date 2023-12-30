https://ria.ru/20231230/shtorm-1919095133.html

МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке

МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке - РИА Новости, 30.12.2023

МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке

МЧС на Камчатке объявило штормовое предупреждение в Беринговом море у побережья полуострова, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:27

2023-12-30T09:27

2023-12-30T09:38

берингово море

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 дек – РИА Новости. МЧС на Камчатке объявило штормовое предупреждение в Беринговом море у побережья полуострова, сообщает пресс-служба ведомства. "Штормовое предупреждение. В первой половине ночи 31 декабря в акватории Берингова моря - Олюторский муниципальный район, ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении. Опасное явление сохранится до середины дня 31 декабря.

https://ria.ru/20231229/kamchatka-1918876134.html

берингово море

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

берингово море, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)