https://ria.ru/20231230/serbiya-1919129165.html

Лидер прозападной оппозиции Сербии призвала аннулировать выборы

Лидер прозападной оппозиции Сербии призвала аннулировать выборы - РИА Новости, 30.12.2023

Лидер прозападной оппозиции Сербии призвала аннулировать выборы

Одна из лидеров прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:13

2023-12-30T15:13

2023-12-30T15:13

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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Одна из лидеров прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать результаты выборов 17 декабря. В субботу на площади Теразие у отеля "Москва" в центре Белграда проходит крупнейший до сих пор митинг прозападной оппозиции против результатов прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов. Оппозиционного депутата Тепич, которая проводит голодовку в стенах республиканского избиркома с 18 декабря, соратники вывели на сцену под руки. "Извините, что не могу вам сказать больше, чем уже сказала. Эти выборы должны быть аннулированы", - заявила один из лидеров оппозиции. Соратники увели ее со сцены и сообщили, что голодающая прямо с митинга вынуждена обратиться в больницу по состоянию здоровья. В Сербии в субботу открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда, сообщил избирком. Республиканская избирательная комиссия (РИК) в связи с полученными жалобами на ход выборов 17 декабря назначила повторное голосование на парламентских выборах в Сербии в субботу на 35 избирательных участках (всего около 8,3 тысячи - ред.), городской избирком проводит повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде на ещё трёх местах для голосования. Волеизъявление проходит в субботу с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) Правом голоса обладают свыше 19,5 тысяч человек. После закрытия участков участковые комиссии должны в течение 96 часов представить протоколы РИК. После этого в течение ещё 72 часов республиканская комиссия принимает жалобы и утверждает предварительные результаты волеизъявления. РИК в ночь на субботу отклонила десятки жалоб правой коалиции "Милица Джурджевич-Стаменковски - Бошко Обрадович - Национальное собрание - государствообразующая сила" на прошедшие 17 декабря парламентские выборы. Члены республиканской комиссии утвердили отмену результатов волеизъявления лишь на четырех участках из-за фотосъемки, отсутствия необходимого оборудования и жалобы жителя поселка Бачки-Петровац на формальные препятствия для его голосования. Республиканский избирком указывал, что, согласно предварительному отчёту миссии БДИПЧ ОБСЕ, выборы 17 декабря в Сербии прошли в основном гладко, без крупных проблем, наблюдатели позитивно оценили голосование на 93% участков. На заседании в пятницу РИК напомнила прозападному оппозиционному блоку "Сербия против насилия", что требования к аннулированию результатов выборов в скупщину - представительный орган города Белграда следует направлять в Городскую избирательную комиссию (ГИК). Оппозиционная прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее заявляла, что ее наблюдатели не будут следить за ходом голосования на повторных выборах. При этом прозападное движение остается в бюллетенях, и сторонники смогут за него проголосовать. Досрочные выборыРИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%. По последним данным РИК, по результатам обработки материалов с 8 245 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,7% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,68% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,69% "Союз венгров Воеводины".

https://ria.ru/20231230/serbiya-1919098847.html

https://ria.ru/20231228/serbiya-1918727238.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе