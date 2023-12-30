https://ria.ru/20231230/serbiya-1919074409.html

Избирком Сербии отклонил десятки жалоб оппозиции на парламентские выборы

Избирком Сербии отклонил десятки жалоб оппозиции на парламентские выборы - РИА Новости, 30.12.2023

Избирком Сербии отклонил десятки жалоб оппозиции на парламентские выборы

Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии отклонила десятки жалоб правой коалиции "Милица Джурджевич-Стаменковски - Бошко Обрадович - Национальное... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T01:40

2023-12-30T01:40

2023-12-30T01:40

сербия

белград (город)

рик

бюро по демократическим институтам и правам человека

в мире

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876579312_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_206b422918d9a7092e599dc559c4a61c.jpg

БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии отклонила десятки жалоб правой коалиции "Милица Джурджевич-Стаменковски - Бошко Обрадович - Национальное собрание - государствообразующая сила" на прошедшие 17 декабря парламентские выборы. Заседание РИК началось в пятницу около 21.00 (23.00 мск). Правая коалиция ранее подала в избирком десятки жалоб на голосование в населенных пунктах Зренянин, Канижа, Беочин, Бечей, Обреновац, Крупань, Шабац, Кула. По мнению наблюдателей от оппозиции, на участках там не были должным образом оформлены протоколы, вместо нескольких избирателей голосовали другие люди, граждане снимали фото и видео на участках, поэтому требуется аннулировать результаты волеизъявления. В течение двух часов члены РИК подробно разбирали каждую жалобу и голосовали по ней, в итоге большинство выступило за то, чтобы отклонить требования об отмене результатов выборов на этих участках, трансляция велась на сайте комиссии. Ранее РИК постановила, что повторное голосование на парламентских выборах в Сербии состоится в субботу на 35 избирательных участках, еще на трех участках пройдет повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде. Волеизъявление состоится в субботу, 30 декабря 2023 года, с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск). Правом голоса обладают свыше 19,5 тысячи человек. Республиканский избирком указывал, что, согласно предварительному отчёту миссии БДИПЧ ОБСЕ, выборы 17 декабря в Сербии прошли в основном гладко, без крупных проблем, наблюдатели позитивно оценили голосование на 93% участков. На заседании в пятницу РИК напомнила прозападному оппозиционному блоку "Сербия против насилия", что требования к аннулированию результатов выборов в скупщину (представительный орган города Белграда) следует направлять в Городскую избирательную комиссию (ГИК). Оппозиционная прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее заявляла, что ее наблюдатели не будут следить за ходом голосования на повторных выборах. При этом прозападное движение остается в бюллетенях, его сторонники смогут за него проголосовать.

https://ria.ru/20231228/vybory-1918834782.html

https://ria.ru/20231228/serbiya-1918727238.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, белград (город), рик, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире, обсе