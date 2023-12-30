https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

Россия послала ЕС далеко и надолго

Россия послала ЕС далеко и надолго - РИА Новости, 30.12.2023

Россия послала ЕС далеко и надолго

Если кто-то в 2023-м ждал новостей из Евросоюза, касающихся смены вектора деградации, то в уходящем году таких известий не было, да и быть не могло: раз встав в РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:09

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Если кто-то в 2023-м ждал новостей из Евросоюза, касающихся смены вектора деградации, то в уходящем году таких известий не было, да и быть не могло: раз встав в колею русофобии и зависти к нам, сойти с нее у Брюсселя не получилось. Да и кто позволил бы общеевропейцам хоть относительную самостоятельность во внешней политике, в той ее части, что касается и нас, и нашей страны? Река не потекла обратно.Внутренние итоги для Европы — абсолютно сокрушительны.В Германии, этом индустриальном локомотиве еэсовской экономики (ну, как считали прежде), спад производства составил примерно четыре процента, если отталкиваться от цифр 2022 года. Это — миллиарды и миллиарды недополученных евро как в виде налоговых поступлений, так и в виде цифр сальдо внешнеторгового баланса.Промышленность с высокими энергетическими потребностями спасается из федеративной республики хоть тушкой, хоть чучелом, выводя мощности туда, где газ и электричество стоят дешевле, да и налоговые льготы тоже не сбрасывают со счетов. Германская главная жемчужина, автомобилестроение, уже покорилось участи: опытные люди смекнули, что конкурировать с тремя сотнями огромных заводов в Поднебесной — себе дороже. Поэтому практически все инвестиции направляются… в США. Все, как и хотели глобалисты, мечтавшие не только лишить немцев ноу-хау, но и предварительно выжать их экономику досуха.В соседке и подружке Германии — Франции — ситуация еще хуже. Если Берлин еще как-то может поводить плечами, поскольку его госдолг выглядит относительно прилично, то Париж в этих госдолгах (113 процентов от годового ВВП) как в шелках. Он перестал быть завидным женихом давно, а в этом году не котируется в принципе. Кто ж им в геополитическом смысле увлечется, если Париж стал, в плюс ко всем проблемам, еще и большим клоповником и крысятником одновременно? В рамках "новой этики", конечно, принято любить живые существа, но не когда они кусаются и разносят инфекции.Если главные экономики за истекшие двенадцать месяцев прочно обосновались в аду, то что говорить, например, о такой стране, как Испания? Там болит все, что связано с туризмом. Или о Бельгии, перекрывшей доступ русских алмазов в Антверпен, "чтобы лишить Россию источников финансирования", но в результате потерявшей колоссальные отчисления в бюджет королевства.Про Италию, которая вечно живет в условиях сразу двух кризисов — неконтролирумой, но постоянной нелегальной миграции и не менее постоянной смены правительств, упоминать излишне.Нелишним будет сказать и вот что. На всех правящих элитах, как национальных, так и наднациональных, сидящих что по столицам стран — членов ЕС, что в Брюсселе и Вашингтоне, поставлен крест.В боевом листке глобалистов, издании Politico, на днях появилась любопытная публикация. Это — антирейтинг правящей верхушки ЕС, ну и тех, кто воображает себя "властелинами мира".Внешние итоги оказались не менее провальными, чем внутренние, и это ясно дает понять Politico.Фон дер Ляйен, занявшая в антирейтинге первое место, прямо называют "убогой", добавляя, что она весь год "билась головой о стену, пытаясь доказать, что властвует над всем Евросоюзом".Досталось и ее заединщику Боррелю, руководящему дипломатией общеевропейцев (это он так считает). "Ни разу не упустил возможности сказать очередную глупость", — заметили в Politico.Шарля Мишеля, который председательствует в Евросовете, этом собрании европейских временщиков, упомянули как "Ле Бельгийца", заметив, что он спит и видит, как бы "поруководить Европой", то есть просто сообщив, что Мишель подсиживает фон дер Ляйен. Высокие, высокие отношения!В перечень угодила и итальянский премьер Джорджа Мелони, названная "хоббитом, играющим фашистку".Ну и Макрон (на третьем месте, точно как в старом анекдоте), получивший кличку Маню Освобожденный. Не умея договориться с оппозицией в парламенте, хозяин Елисейского дворца силами руководителя кабмина страны использует исправно и регулярно норму конституции, позволяющую президенту принимать любые законы без обсуждения депутатским корпусом.Причина, по которой все эти люди оказались в списке политических неудачников, естественно, не называется.А что ее называть, если Украина и помощь ей — главные токсичные активы ЕС, и упоминай или не упоминай, но результат будет одинаковым? Как Вашингтон хотел уничтожить ЕС, лишив того и экономической, и политической суверенности, так он это делать с особым цинизмом продолжит и на следующий год, тут не должно быть ни у кого никаких иллюзий.С другой стороны, в том же Politico упоминается и Владимир Путин, причем, что не менее удивительно, в позитивном ключе."Человек, который играет Европой так, как ему хочется". В принципе, сомнения есть только по поводу глагола "хочется". И уместности его употребления.Нам, как нации и стране, ЕС надоел до полной невозможности, и мы вообще про него успели забыть. Это Евросоюз постоянно мельтешит под нашими дверями как давно посланный (в лес) поклонник.Хотелось бы, чтобы он, этот коллективный Брюссель, там так и оставался и в следующем году тоже, больше уже не путаясь у нас под ногами.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

https://radiosputnik.ru/20231123/ugroza-1911411626.html

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аналитика, россия, европа, евросоюз, в мире, политика, русофобия