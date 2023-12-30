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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 30.12.2023 (обновлено: 14:40 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/rabotino-1919122467.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 30.12.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 20 солдат, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:11
2023-12-30T14:40
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 20 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино

МО: ВС России нанесли огневое поражение силам и технике ВСУ в районе Работино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 20 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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