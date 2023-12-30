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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 30.12.2023

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 20 солдат, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:11

2023-12-30T14:11

2023-12-30T14:40

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам на запорожском направлении, потери противника составили до 20 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф