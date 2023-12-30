https://ria.ru/20231230/psikhologiya-1919007624.html

Дмитрий Ферапонтов: Новый год – тяжелое испытание для психики

Дмитрий Ферапонтов: Новый год – тяжелое испытание для психики - РИА Новости, 30.12.2023

Дмитрий Ферапонтов: Новый год – тяжелое испытание для психики

В преддверии Нового года известный врач-психотерапевт Дмитрий Ферапонтов рассказал, почему люди еще с древности уделяли большое внимание смене годовых циклов,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:21

2023-12-30T07:21

2023-12-30T07:21

общество

религия

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В преддверии Нового года известный врач-психотерапевт Дмитрий Ферапонтов рассказал, почему люди еще с древности уделяли большое внимание смене годовых циклов, чем отличается восприятие времени у религиозного и нерелигиозного человека и как, казалось бы, незначительные бытовые действия обретают сакральный смысл.- Дмитрий Геннадьевич, почему люди придают столько значения именно Новому году?- В принципе, как праздник, Новый год не имеет никакого иного смысла, кроме как день смены календаря. Это не праздник какого-то одного народа или страны. Это общечеловеческая дата, после которой начинается новый отсчет времени. Конечно, есть китайский, еврейский новый год, мусульманский новый год и еще, наверное, с полдюжины аналогичных праздников. Но все мы договорились считать время определенным образом, когда общаемся между собой. Ключевой смысл заключен в слове "новый". Все новое страшит и одновременно дает надежду. Вот с этим и связаны ритуалы праздника, радость и печаль во время встречи нового года.-Это относится только к празднику или вообще к различным временным циклам: смена сезонов, суток и так далее?- Наш мир, вся живая и неживая материя поддерживает циклы. И человек как вид полностью находится в таких циклах. Это циркадианный, суточный, ритм, от которого зависят наш сон и бодрствования. Это цикл времен года, от которого зависит не только наша деятельность, но и самочувствие, например, сезонно-аффективные расстройства или обострения хронических заболеваний. Это и наши индивидуальны циклы, повторяющиеся периоды в жизни.Обычно смена одного периода другим происходит настолько плавно, что мы не осознаем без специального повода эти изменения. А вот новогодний праздник обращает наше внимание на такую смену, хотим мы этого или не хотим. Все, по сути, приходят к общему знаменателю, когда вынуждены осознать реальность времени.- Почему люди уделяют много внимания различным ритуалам, связанным с праздниками?- Любой ритуал направлен на то, чтобы воспроизвести неизменно некий порядок действий. Это может быть богослужение, обычай писать желания на клочке бумаги или бой курантов. Задача ритуала синхронизировать людей в одном действии, в одних ощущениях, в одном опыте, а это чрезвычайно важно для человека как для социального вида.Иногда в этом присутствует элементы мистического сознания, древние, как сама цивилизация. Тогда ритуалы становятся строгими, требуют от нас напряжения, появляется обсессивный компонент, вслед за которым следует расслабление и удовлетворение - это характерно для религиозных ритуалов.Светские праздники могут быть совершенно свободными от подобного. Хотя салат оливье, шампанское или хрустящий снег под ногами способны приобрести для некоторых сакральный смысл и стать определенным фетишем.- Большое внимание смене времени уделяют в религиях. Вы наверняка работали и с глубоко верующими людьми. Их восприятие времени отличается, например, от атеистов или агностиков?- Дело в том, что у людей есть два типа восприятия времени, которые могут существовать параллельно. Или же человек может неосознанно отдавать предпочтение одному из них. Одна модель - это стрела, другая – окружность.Когда верующий человек визуализирует свое представление о времени, он опирается на замкнутый круг, где конец переходит в начало. У древних индейцев этому соответствовал символ змеи, кусающей свой хвост. Это бесконечность. Религиозному сознанию отвечает идея посмертного существования души, реинкарнаций, воскрешения из мертвых, поэтому круг наиболее точно описывает эти ощущения.У атеистов есть начало и конец. Эти точки никогда не совпадают и время для них движется по прямой от рождения к смерти, от появления жизни к ее исчезновению. Поэтому стрела очень точно описывает их восприятие. Если для верующего есть шанс на исправление чего-либо, повторного прохождения круга, то для атеиста исправление и возврат к предыдущему невозможно. Время ушло.Агностики, вероятно, должны признать, что время непознаваемо, как и остальные основы жизни.Конечно, все это условно и нет людей, которые только так и никак иначе готовы воспринимать время, но я часто говорю об этом со своими пациентами и вижу, как представление о времени влияет на жизнь человека.Обратите внимание, что наш прибор для измерения времени - обыкновенные часы - будет состоять и из окружности, и из стрелок. В этом определенный намек о двойственной природе времени, доставшийся нам еще со времен шумеро-аккадской цивилизации.- Почему человек довольно трудно, как правило, втягивается в будничную рутину после долгих праздников?- Праздник всегда вторжение чего-то необычного в обыденность. Это всегда окончание и начало цикла, некая отметка на циферблате, после которой наступает новый этап привычной жизни. Во время праздника мы делаем то, что не делаем в будни: по-другому спим, едим, пьем, общаемся. В этом и смысл выделить эти дни из рутины и прожить их иначе.Когда в начале своей профессиональной карьеры я работал врачом в больнице, помню, что дежурства в новогодние праздники считались тяжелыми. Травмы, отравления, непомерная алкоголизация, обострения хронических болезней и острые состояния – все это результат неумения доставлять себе радость и получать приятные эмоции без вреда для себя и окружающих. Психологически для многих людей праздники становятся непростым испытанием – одиночество, горечь несбывшихся надежд, страх перед будущем. Все это тоже новогодняя ночь.Я бы посоветовал всем делать в эти дни что-то приятное и полезное, не только для себя, но и для окружающих. Не стоит зацикливаться на своих желаниях, лучше попытаться исполнить желания близких. Тогда будет и настроение, и удовлетворение.Возвращаться в рутину нужно постепенно, а для этого выходить из праздников нужно начать не накануне выхода на работу, а заранее. Не перегружайтесь едой и алкоголем, не ломайте режим сна и бодрствования и не слишком бездельничайте, тогда возвращение к обычной жизни не станет проблемой.Я также не советую перегружаться непосредственно перед Новым годом. Не стоит стараться успеть сделать все. Скорее всего, это не последний день вашей жизни. Обращайте внимание на свое внутреннее состояние. В этом случае и праздники, и будни станут частью здоровой и благополучной жизни.

https://ria.ru/20231229/religiya-1918941842.html

https://radiosputnik.ru/20231227/dnevnik-1918495323.html

https://ria.ru/20231226/tserkovnyy-1909649809.html

https://radiosputnik.ru/20231225/eda-1918042310.html

https://ria.ru/20231224/dubinin-1917679040.html

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общество, религия