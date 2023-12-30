https://ria.ru/20231230/provokatsii-1919180489.html

Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях

Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2023

Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев назвал удар по Белгороду бессмысленным и варварским, отметив, что жителям города не надо поддаваться на... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:41

2023-12-30T20:41

2023-12-30T20:41

в мире

белгород

сша

вашингтон (штат)

василий пискарев

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919165769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953e6de09853cbf4049f23e7776ff17a.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев назвал удар по Белгороду бессмысленным и варварским, отметив, что жителям города не надо поддаваться на провокации через соцсети. По словам депутата, киевский режим, который не может изменить ситуацию на фронте, "нанес бессмысленный и варварский удар по центру Белгорода, где нет военных объектов, а у новогодней ёлки всегда много людей с детьми". "Вызывают особое возмущение циничные попытки через соцсети выманить жителей Белгорода из домов и побудить собраться в центре города под предлогом некоего митинга возле администрации. Речь может идти о новой спланированной атаке на скопление людей, поэтому нельзя поддаваться на провокации", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что администрация США через госдеп открестилась от этого обстрела, заявив, что подобные действия в Вашингтоне не поддерживают. "Неуклюжее и лукавое заявление. Именно США и их союзники собирают и шлют Зеленскому миллиарды долларов и все новые и новые партии оружия с целью продлить агонию Киевского нацистского режима, который уже доказал свою готовность идти на любые преступления и злодеяния, чтобы оставаться у власти", - заключил он. Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919179413.html

https://ria.ru/20231230/zasedanie-1919179269.html

белгород

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белгород, сша, вашингтон (штат), василий пискарев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, массированный обстрел центра белгорода