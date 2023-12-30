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Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2023
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20:41 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/provokatsii-1919180489.html
Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях
Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2023
Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев назвал удар по Белгороду бессмысленным и варварским, отметив, что жителям города не надо поддаваться на... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:41
2023-12-30T20:41
в мире
белгород
сша
вашингтон (штат)
василий пискарев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев назвал удар по Белгороду бессмысленным и варварским, отметив, что жителям города не надо поддаваться на провокации через соцсети. По словам депутата, киевский режим, который не может изменить ситуацию на фронте, "нанес бессмысленный и варварский удар по центру Белгорода, где нет военных объектов, а у новогодней ёлки всегда много людей с детьми". "Вызывают особое возмущение циничные попытки через соцсети выманить жителей Белгорода из домов и побудить собраться в центре города под предлогом некоего митинга возле администрации. Речь может идти о новой спланированной атаке на скопление людей, поэтому нельзя поддаваться на провокации", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что администрация США через госдеп открестилась от этого обстрела, заявив, что подобные действия в Вашингтоне не поддерживают. "Неуклюжее и лукавое заявление. Именно США и их союзники собирают и шлют Зеленскому миллиарды долларов и все новые и новые партии оружия с целью продлить агонию Киевского нацистского режима, который уже доказал свою готовность идти на любые преступления и злодеяния, чтобы оставаться у власти", - заключил он. Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919179413.html
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в мире, белгород, сша, вашингтон (штат), василий пискарев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, массированный обстрел центра белгорода
В мире, Белгород, США, Вашингтон (штат), Василий Пискарев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Массированный обстрел центра Белгорода
Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях

Депутат Пискарев призвал белгородцев не поддаваться на провокации в соцсетях

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев назвал удар по Белгороду бессмысленным и варварским, отметив, что жителям города не надо поддаваться на провокации через соцсети.
По словам депутата, киевский режим, который не может изменить ситуацию на фронте, "нанес бессмысленный и варварский удар по центру Белгорода, где нет военных объектов, а у новогодней ёлки всегда много людей с детьми".
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"Вызывают особое возмущение циничные попытки через соцсети выманить жителей Белгорода из домов и побудить собраться в центре города под предлогом некоего митинга возле администрации. Речь может идти о новой спланированной атаке на скопление людей, поэтому нельзя поддаваться на провокации", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что администрация США через госдеп открестилась от этого обстрела, заявив, что подобные действия в Вашингтоне не поддерживают. "Неуклюжее и лукавое заявление. Именно США и их союзники собирают и шлют Зеленскому миллиарды долларов и все новые и новые партии оружия с целью продлить агонию Киевского нацистского режима, который уже доказал свою готовность идти на любые преступления и злодеяния, чтобы оставаться у власти", - заключил он.
Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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В миреБелгородСШАВашингтон (штат)Василий ПискаревВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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