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В США признали рекордный темп развития промышленности России - РИА Новости, 30.12.2023
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02:05 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/promyshlennost-1919075896.html
В США признали рекордный темп развития промышленности России
В США признали рекордный темп развития промышленности России - РИА Новости, 30.12.2023
В США признали рекордный темп развития промышленности России
Деловая активность в российском производственном секторе в декабре росла самыми быстрыми почти за семь лет темпами, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T02:05
2023-12-30T02:05
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Деловая активность в российском производственном секторе в декабре росла самыми быстрыми почти за семь лет темпами, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Standard &amp; Poor’s (S&amp;P) Global."Глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада. Это был самый высокий показатель с января 2017 года", — говорится в публикации.Как сообщается в статье, производство в России в течение последних семи месяцев росло "самыми быстрыми темпами", увеличились также и новые заказы.Исследование показывает, что такая ситуация возникла на фоне большого клиентского спроса на внутреннем рынке, низкого уровня безработицы и снижения инфляции.Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российская обрабатывающая промышленность, согласно плану министерства, вырастет в 2023 году примерно на 7%. По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста — автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В США признали рекордный темп развития промышленности России

S&P: российская промышленность растет рекордными за семь лет темпами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочий в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочий в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Деловая активность в российском производственном секторе в декабре росла самыми быстрыми почти за семь лет темпами, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.
«
"Глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада. Это был самый высокий показатель с января 2017 года", — говорится в публикации.
Как сообщается в статье, производство в России в течение последних семи месяцев росло "самыми быстрыми темпами", увеличились также и новые заказы.
Исследование показывает, что такая ситуация возникла на фоне большого клиентского спроса на внутреннем рынке, низкого уровня безработицы и снижения инфляции.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российская обрабатывающая промышленность, согласно плану министерства, вырастет в 2023 году примерно на 7%. По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста — автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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