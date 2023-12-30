https://ria.ru/20231230/promyshlennost-1919075896.html

В США признали рекордный темп развития промышленности России

В США признали рекордный темп развития промышленности России - РИА Новости, 30.12.2023

В США признали рекордный темп развития промышленности России

Деловая активность в российском производственном секторе в декабре росла самыми быстрыми почти за семь лет темпами, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T02:05

2023-12-30T02:05

2023-12-30T02:05

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Деловая активность в российском производственном секторе в декабре росла самыми быстрыми почти за семь лет темпами, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global."Глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада. Это был самый высокий показатель с января 2017 года", — говорится в публикации.Как сообщается в статье, производство в России в течение последних семи месяцев росло "самыми быстрыми темпами", увеличились также и новые заказы.Исследование показывает, что такая ситуация возникла на фоне большого клиентского спроса на внутреннем рынке, низкого уровня безработицы и снижения инфляции.Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российская обрабатывающая промышленность, согласно плану министерства, вырастет в 2023 году примерно на 7%. По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста — автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.

https://ria.ru/20231225/putin-1917959721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)