https://ria.ru/20231230/proekt-1919120465.html
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году - РИА Новости, 30.12.2023
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году
Правительство России на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:52
2023-12-30T13:52
2023-12-30T13:52
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общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в форме субсидии фонду поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, россия, общество
Правительство РФ, Россия, Общество
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году
Правительство приняло проект о выделении средств для бойцов СВО в 2024 году