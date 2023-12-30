https://ria.ru/20231230/proekt-1919120465.html

Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году

Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году - РИА Новости, 30.12.2023

Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году

Правительство России на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:52

2023-12-30T13:52

2023-12-30T13:52

правительство рф

россия

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в форме субсидии фонду поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, общество