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Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году - РИА Новости, 30.12.2023
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13:52 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/proekt-1919120465.html
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году - РИА Новости, 30.12.2023
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году
Правительство России на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:52
2023-12-30T13:52
правительство рф
россия
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в форме субсидии фонду поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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правительство рф, россия, общество
Правительство РФ, Россия, Общество
Правительство приняло проект о поддержке бойцов СВО в 2024 году

Правительство приняло проект о выделении средств для бойцов СВО в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в форме субсидии фонду поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин
19 декабря, 15:38
 
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