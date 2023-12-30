https://ria.ru/20231230/prazdniki-1919122916.html

В Запорожской области отменили комендантский час на Рождество

В Запорожской области отменили комендантский час на Рождество - РИА Новости, 30.12.2023

В Запорожской области отменили комендантский час на Рождество

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что сократил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и отменил его в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:12

2023-12-30T14:12

2023-12-30T14:12

общество

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что сократил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и отменил его в рождественскую ночь. "Подписал Указ "О режиме комендантского часа на территории Запорожской области в период новогодних и рождественских праздников". Так, в новогоднюю ночь комендантский час не будет действовать с 22.00 31 декабря 2023 года до 01.00 1 января 2024 года. То есть комендантский час в новогоднюю ночь начнет действовать с часу ночи и продлится до пяти утра. Также действие комендантского часа отменяется в рождественскую ночь с 22.00 6 января до 05.00 7 января 2024 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона. Губернатор также напомнил, что в регионе запрещено использование салютов, фейерверков и пиротехники.

https://ria.ru/20231230/kherson-1919108874.html

запорожская область

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Дарья Буймова

общество, запорожская область, евгений балицкий