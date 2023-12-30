https://ria.ru/20231230/pravitelstvo-1919179125.html

Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела

Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела - РИА Новости, 30.12.2023

Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела

Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:26

2023-12-30T20:26

2023-12-30T20:30

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий", - написал Гладков в Telegram-канале. По его словам, завершилось заседание оперштаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара ВСУ и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности. "Сегодня начались работы по оценке ущерба, занимается администрация города Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов… Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", - сообщил глава региона. Специалисты работают над восстановлением поврежденных коммуникаций - газоснабжения, водоснабжения, добавил он.

https://ria.ru/20231230/fmba-1919178891.html

белгород

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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T20:26 true PT0M41S

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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода