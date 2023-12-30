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Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела - РИА Новости, 30.12.2023
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20:26 30.12.2023 (обновлено: 20:30 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/pravitelstvo-1919179125.html
Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела
Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела - РИА Новости, 30.12.2023
Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела
Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:26
2023-12-30T20:30
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий", - написал Гладков в Telegram-канале. По его словам, завершилось заседание оперштаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара ВСУ и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности. "Сегодня начались работы по оценке ущерба, занимается администрация города Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов… Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", - сообщил глава региона. Специалисты работают над восстановлением поврежденных коммуникаций - газоснабжения, водоснабжения, добавил он.
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белгород
белгородская область
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела

Гладков: правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, завершилось заседание оперштаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара ВСУ и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
«
"Сегодня начались работы по оценке ущерба, занимается администрация города Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов… Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", - сообщил глава региона.
Специалисты работают над восстановлением поврежденных коммуникаций - газоснабжения, водоснабжения, добавил он.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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Вчера, 20:26
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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