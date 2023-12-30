https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919141725.html

Командиры ВС поздравили россиян с наступающим новым годом с передовой

Командиры ВС поздравили россиян с наступающим новым годом с передовой - РИА Новости, 30.12.2023

Командиры ВС поздравили россиян с наступающим новым годом с передовой

Командир ВС РФ саперного взвода с позывным "Сварог" и командир батальона, обороняющего берег Каховского водохранилища вблизи ЗАЭС с позывным "Берсерк",... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:31

2023-12-30T16:31

2023-12-30T16:31

россия

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Командир ВС РФ саперного взвода с позывным "Сварог" и командир батальона, обороняющего берег Каховского водохранилища вблизи ЗАЭС с позывным "Берсерк", поздравили жителей России с наступающим Новым годом. Выполняя задачи на передовых позициях в зоне СВО в Запорожской области, командиры пожелали скорейшего возвращения родных и близких из зоны проведения спецоперации, мирного неба над головой и добра в наступающем новом году. "Хочу поздравить своих боевых товарищей с наступающим Новым годом, хочу пожелать крепкого, богатырского здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой", - сказал комвзвода с позывным "Сварог". Командир батальона с позывным "Берсерк" поздравил жителей России в стихотворной форме. "Пусть будет щедрым новый год, пусть он на счастье не скупится, пусть зажигает звезды он, и всем твоим желаниям сбыться", - сказал "Берсерк". Также от имени личного состава батальона он пожелал возвращения военнослужащих из зоны СВО живыми и здоровыми.

https://ria.ru/20231230/psikhologiya-1919007624.html

https://radiosputnik.ru/20231230/1919111775.html

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россия, запорожская область