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Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2023
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12:55 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919113830.html
Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом
Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2023
Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:55
2023-12-30T12:55
новый год
россия
лаос
вьетнам
владимир путин
нгуен фу чонг
тхонглун сисулит
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля. "В поздравлениях по случаю Нового, 2024 года и традиционного праздника Тэт генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу Владимир Путин отметил, что российско-вьетнамские отношения, основывающиеся на давних традициях дружбы и взаимного уважения, находятся на высоком уровне, поддерживается содержательный двусторонний диалог, расширяется конструктивное сотрудничество в различных сферах", - говорится в сообщении. Кроме того, была выражена уверенность, что и в наступающем году "всеобъемлющее стратегическое партнерство между Москвой и Ханоем будет плодотворно развиваться – на благо обоих народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности". Обращаясь к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, российский лидер отметил высокий уровень стратегического партнерства двух стран, который в полной мере подтвердила октябрьская встреча в Пекине, а также выразил готовность к дальнейшей работе по продвижению двустороннего сотрудничества. "Рассчитываем, что председательство Лаоса в АСЕАН в наступающем году создаст условия для активизации взаимодействия этой авторитетной региональной организации с нашей страной", – подчеркнул президент России. В поздравлении президенту ЮАР Сирилу Рамафосе говорится, что отношения РФ и ЮАР носят дружественный, конструктивный характер, что в полной мере подтвердила работа во время второго саммита Россия-Африка. "Рассчитываю, что мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях. Придаем особое значение координации усилий в рамках БРИКС. Принимая полномочия председателя в этом авторитетном, теперь уже расширившемся, международном объединении, Россия намерена учитывать наработки южноафриканских коллег", – отметил президент.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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новый год, россия, лаос, вьетнам, владимир путин, нгуен фу чонг, тхонглун сисулит
Новый год, Россия, Лаос, Вьетнам, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг, Тхонглун Сисулит
Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом

Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с наступающим Новым годом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравлениях по случаю Нового, 2024 года и традиционного праздника Тэт генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу Владимир Путин отметил, что российско-вьетнамские отношения, основывающиеся на давних традициях дружбы и взаимного уважения, находятся на высоком уровне, поддерживается содержательный двусторонний диалог, расширяется конструктивное сотрудничество в различных сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, была выражена уверенность, что и в наступающем году "всеобъемлющее стратегическое партнерство между Москвой и Ханоем будет плодотворно развиваться – на благо обоих народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности".
Обращаясь к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, российский лидер отметил высокий уровень стратегического партнерства двух стран, который в полной мере подтвердила октябрьская встреча в Пекине, а также выразил готовность к дальнейшей работе по продвижению двустороннего сотрудничества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин рассказал, как встретит Новый год
17 декабря, 12:48
"Рассчитываем, что председательство Лаоса в АСЕАН в наступающем году создаст условия для активизации взаимодействия этой авторитетной региональной организации с нашей страной", – подчеркнул президент России.
В поздравлении президенту ЮАР Сирилу Рамафосе говорится, что отношения РФ и ЮАР носят дружественный, конструктивный характер, что в полной мере подтвердила работа во время второго саммита Россия-Африка.
"Рассчитываю, что мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях. Придаем особое значение координации усилий в рамках БРИКС. Принимая полномочия председателя в этом авторитетном, теперь уже расширившемся, международном объединении, Россия намерена учитывать наработки южноафриканских коллег", – отметил президент.
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Случилось все, чего не ждали
29 декабря, 08:00
 
Новый годРоссияЛаосВьетнамВладимир ПутинНгуен Фу ЧонгТхонглун Сисулит
 
 
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