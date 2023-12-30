https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919113830.html

Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом

Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2023

Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:55

2023-12-30T12:55

2023-12-30T12:55

новый год

россия

лаос

вьетнам

владимир путин

нгуен фу чонг

тхонглун сисулит

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля. "В поздравлениях по случаю Нового, 2024 года и традиционного праздника Тэт генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу Владимир Путин отметил, что российско-вьетнамские отношения, основывающиеся на давних традициях дружбы и взаимного уважения, находятся на высоком уровне, поддерживается содержательный двусторонний диалог, расширяется конструктивное сотрудничество в различных сферах", - говорится в сообщении. Кроме того, была выражена уверенность, что и в наступающем году "всеобъемлющее стратегическое партнерство между Москвой и Ханоем будет плодотворно развиваться – на благо обоих народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности". Обращаясь к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, российский лидер отметил высокий уровень стратегического партнерства двух стран, который в полной мере подтвердила октябрьская встреча в Пекине, а также выразил готовность к дальнейшей работе по продвижению двустороннего сотрудничества. "Рассчитываем, что председательство Лаоса в АСЕАН в наступающем году создаст условия для активизации взаимодействия этой авторитетной региональной организации с нашей страной", – подчеркнул президент России. В поздравлении президенту ЮАР Сирилу Рамафосе говорится, что отношения РФ и ЮАР носят дружественный, конструктивный характер, что в полной мере подтвердила работа во время второго саммита Россия-Африка. "Рассчитываю, что мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях. Придаем особое значение координации усилий в рамках БРИКС. Принимая полномочия председателя в этом авторитетном, теперь уже расширившемся, международном объединении, Россия намерена учитывать наработки южноафриканских коллег", – отметил президент.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html

россия

лаос

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новый год, россия, лаос, вьетнам, владимир путин, нгуен фу чонг, тхонглун сисулит