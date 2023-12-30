Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с Новым годом
Путин поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров Вьетнама, Лаоса и ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравлениях по случаю Нового, 2024 года и традиционного праздника Тэт генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу Владимир Путин отметил, что российско-вьетнамские отношения, основывающиеся на давних традициях дружбы и взаимного уважения, находятся на высоком уровне, поддерживается содержательный двусторонний диалог, расширяется конструктивное сотрудничество в различных сферах", - говорится в сообщении.
Обращаясь к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, российский лидер отметил высокий уровень стратегического партнерства двух стран, который в полной мере подтвердила октябрьская встреча в Пекине, а также выразил готовность к дальнейшей работе по продвижению двустороннего сотрудничества.
"Рассчитываем, что председательство Лаоса в АСЕАН в наступающем году создаст условия для активизации взаимодействия этой авторитетной региональной организации с нашей страной", – подчеркнул президент России.
В поздравлении президенту ЮАР Сирилу Рамафосе говорится, что отношения РФ и ЮАР носят дружественный, конструктивный характер, что в полной мере подтвердила работа во время второго саммита Россия-Африка.
"Рассчитываю, что мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях. Придаем особое значение координации усилий в рамках БРИКС. Принимая полномочия председателя в этом авторитетном, теперь уже расширившемся, международном объединении, Россия намерена учитывать наработки южноафриканских коллег", – отметил президент.