https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919113609.html

Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции

Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции - РИА Новости, 30.12.2023

Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции

Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии, а также президентов Сербии и Турции, сообщила... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:52

2023-12-30T12:52

2023-12-30T15:15

сербия

владимир путин

турция

венгрия

александр вучич

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии, а также президентов Сербии и Турции, сообщила пресс-служба Кремля. Обращаясь к премьеру Венгрии Виктору Орбану, глава государства указал, что в этом году Москва и Будапешт смогли сохранить позитивную динамику отношений, невзирая на сложную обстановку в мире.В свою очередь, в послании президенту Сербии Александру Вучичу Путин подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами по-прежнему развивается конструктивно, независимо от трудной международной обстановки. Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Белградой основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости. Путин также заявил о готовности продолжать взаимодействие по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.Кроме того, в поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану российский лидер заявил, что за последнее время удалось качественно развить сотрудничество между странами во многих сферах. В частности, реализуются крупные энергетические и инфраструктурные проекты. Кроме того, Москва и Анкара помогают в урегулировании региональных конфликтов. Помимо этого, Путин подчеркнул, что в 2024 году Россия и Турция продолжат наращивать двусторонний политический диалог и продуктивную кооперацию в различных сферах.

https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919111462.html

https://ria.ru/20231225/peskov-1917947498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, владимир путин, турция, венгрия, александр вучич, реджеп тайип эрдоган, в мире