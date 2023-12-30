Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции
Путин из европейских лидеров поздравил лидеров Венгрии, Сербии и Турции
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии, а также президентов Сербии и Турции, сообщила пресс-служба Кремля.
Обращаясь к премьеру Венгрии Виктору Орбану, глава государства указал, что в этом году Москва и Будапешт смогли сохранить позитивную динамику отношений, невзирая на сложную обстановку в мире.
В свою очередь, в послании президенту Сербии Александру Вучичу Путин подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами по-прежнему развивается конструктивно, независимо от трудной международной обстановки. Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Белградой основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости. Путин также заявил о готовности продолжать взаимодействие по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
Кроме того, в поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану российский лидер заявил, что за последнее время удалось качественно развить сотрудничество между странами во многих сферах. В частности, реализуются крупные энергетические и инфраструктурные проекты. Кроме того, Москва и Анкара помогают в урегулировании региональных конфликтов. Помимо этого, Путин подчеркнул, что в 2024 году Россия и Турция продолжат наращивать двусторонний политический диалог и продуктивную кооперацию в различных сферах.