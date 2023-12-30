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Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции - РИА Новости, 30.12.2023
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12:52 30.12.2023 (обновлено: 15:15 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919113609.html
Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции
Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции - РИА Новости, 30.12.2023
Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции
Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии, а также президентов Сербии и Турции, сообщила... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:52
2023-12-30T15:15
сербия
владимир путин
турция
венгрия
александр вучич
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии, а также президентов Сербии и Турции, сообщила пресс-служба Кремля. Обращаясь к премьеру Венгрии Виктору Орбану, глава государства указал, что в этом году Москва и Будапешт смогли сохранить позитивную динамику отношений, невзирая на сложную обстановку в мире.В свою очередь, в послании президенту Сербии Александру Вучичу Путин подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами по-прежнему развивается конструктивно, независимо от трудной международной обстановки. Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Белградой основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости. Путин также заявил о готовности продолжать взаимодействие по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.Кроме того, в поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану российский лидер заявил, что за последнее время удалось качественно развить сотрудничество между странами во многих сферах. В частности, реализуются крупные энергетические и инфраструктурные проекты. Кроме того, Москва и Анкара помогают в урегулировании региональных конфликтов. Помимо этого, Путин подчеркнул, что в 2024 году Россия и Турция продолжат наращивать двусторонний политический диалог и продуктивную кооперацию в различных сферах.
https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919111462.html
https://ria.ru/20231225/peskov-1917947498.html
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сербия, владимир путин, турция, венгрия, александр вучич, реджеп тайип эрдоган, в мире
Сербия, Владимир Путин, Турция, Венгрия, Александр Вучич, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Венгрии, Сербии и Турции

Путин из европейских лидеров поздравил лидеров Венгрии, Сербии и Турции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии, а также президентов Сербии и Турции, сообщила пресс-служба Кремля.
Обращаясь к премьеру Венгрии Виктору Орбану, глава государства указал, что в этом году Москва и Будапешт смогли сохранить позитивную динамику отношений, невзирая на сложную обстановку в мире.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Путин поздравил лидеров Латинской Америки с Новым годом
Вчера, 12:28
В свою очередь, в послании президенту Сербии Александру Вучичу Путин подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами по-прежнему развивается конструктивно, независимо от трудной международной обстановки. Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Белградой основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости. Путин также заявил о готовности продолжать взаимодействие по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
Кроме того, в поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану российский лидер заявил, что за последнее время удалось качественно развить сотрудничество между странами во многих сферах. В частности, реализуются крупные энергетические и инфраструктурные проекты. Кроме того, Москва и Анкара помогают в урегулировании региональных конфликтов. Помимо этого, Путин подчеркнул, что в 2024 году Россия и Турция продолжат наращивать двусторонний политический диалог и продуктивную кооперацию в различных сферах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России
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СербияВладимир ПутинТурцияВенгрияАлександр ВучичРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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