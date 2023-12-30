Путин поздравил лидеров Латинской Америки с Новым годом
Путин поздравил глав Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из стан Америки поздравил с наступающим Новым годом лидеров Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, следует из сообщения пресс-службы Кремля.
"Обращаясь к президенту Многонационального Государства Боливия Луису Арсе, Владимир Путин отметил дружественный характер российско-боливийских отношений и выразил убежденность в том, что они будут и впредь плодотворно развиваться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский лидер также поздравил с новогодними и рождественскими праздниками президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, отметив, что отношения двух стран активно развиваются в различных областях на основе принципов стратегического партнерства.
"Выражена уверенность в том, что страны будут и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи, эффективно координировать усилия в международных делах – в том числе в контексте председательства России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году", - рассказали в Кремле.
Кроме того, в поздравлении президенту Венесуэлы Николасу Мадуро российский лидер подчеркнул, "что дружественные межгосударственные отношения находятся на высоком уровне, высказался за продолжение конструктивного диалога и совместной работы по упрочению российско-венесуэльского стратегического партнерства на всех направлениях, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов двух стран".
В поздравительных посланиях президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Раулю Кастро по случаю национального праздника Республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года Путин подчеркнул, что российско-кубинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.
"Стратегическое партнерство, конструктивное сотрудничество в различных сферах будут и впредь последовательно развиваться - на благо дружественных народов двух стран, в интересах формирования справедливого демократического миропорядка", – говорится в послании.
В поздравительной телеграмме президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, Путин выразил уверенность, что "российско-никарагуанское стратегическое партнерство будет и далее плодотворно развиваться – на благо дружественных народов двух стран, в интересах построения справедливого многополярного миропорядка".