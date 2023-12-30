https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919111462.html

Путин поздравил лидеров Латинской Америки с Новым годом

Путин поздравил лидеров Латинской Америки с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2023

Путин поздравил лидеров Латинской Америки с Новым годом

Президент России Владимир Путин из стан Америки поздравил с наступающим Новым годом лидеров Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, следует из сообщения РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:28

2023-12-30T12:28

2023-12-30T12:28

бразилия

россия

боливия

владимир путин

луис арсе

луис инасиу лула да силва

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из стан Америки поздравил с наступающим Новым годом лидеров Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, следует из сообщения пресс-службы Кремля. "Обращаясь к президенту Многонационального Государства Боливия Луису Арсе, Владимир Путин отметил дружественный характер российско-боливийских отношений и выразил убежденность в том, что они будут и впредь плодотворно развиваться", - говорится в сообщении. Отмечается, что российский лидер также поздравил с новогодними и рождественскими праздниками президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, отметив, что отношения двух стран активно развиваются в различных областях на основе принципов стратегического партнерства. "Выражена уверенность в том, что страны будут и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи, эффективно координировать усилия в международных делах – в том числе в контексте председательства России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати" в 2024 году", - рассказали в Кремле. Кроме того, в поздравлении президенту Венесуэлы Николасу Мадуро российский лидер подчеркнул, "что дружественные межгосударственные отношения находятся на высоком уровне, высказался за продолжение конструктивного диалога и совместной работы по упрочению российско-венесуэльского стратегического партнерства на всех направлениях, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов двух стран". В поздравительных посланиях президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу и генералу армии Раулю Кастро по случаю национального праздника Республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года Путин подчеркнул, что российско-кубинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. "Стратегическое партнерство, конструктивное сотрудничество в различных сферах будут и впредь последовательно развиваться - на благо дружественных народов двух стран, в интересах формирования справедливого демократического миропорядка", – говорится в послании. В поздравительной телеграмме президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, Путин выразил уверенность, что "российско-никарагуанское стратегическое партнерство будет и далее плодотворно развиваться – на благо дружественных народов двух стран, в интересах построения справедливого многополярного миропорядка".

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html

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Влада Копылова

бразилия, россия, боливия, владимир путин, луис арсе, луис инасиу лула да силва, новый год