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Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 30.12.2023
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Религия
 
12:19 30.12.2023 (обновлено: 12:22 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919110639.html
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 30.12.2023
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин в поздравлении Папы Римского Франциска отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:19
2023-12-30T12:22
россия
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
религиозные праздники
религия
религия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Папы Римского Франциска отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости, сообщает пресс-служба Кремля. "Поздравляя с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости и выразил надежду на то, что его неустанная деятельность будет и впредь способствовать укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), религиозные праздники, религия
Россия, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религиозные праздники, Религия, Религия
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым

Путин в поздравлении папы римского отметил его преданность ценностям гуманизма

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Папы Римского Франциска отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости, сообщает пресс-служба Кремля.
"Поздравляя с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости и выразил надежду на то, что его неустанная деятельность будет и впредь способствовать укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Вчера, 12:05
 
РелигияРоссияВладимир ПутинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Религиозные праздникиРелигия
 
 
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