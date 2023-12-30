https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919110639.html
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 30.12.2023
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин в поздравлении Папы Римского Франциска отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:19
2023-12-30T12:19
2023-12-30T12:22
россия
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
религиозные праздники
религия
религия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Папы Римского Франциска отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости, сообщает пресс-служба Кремля. "Поздравляя с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости и выразил надежду на то, что его неустанная деятельность будет и впредь способствовать укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919109262.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), религиозные праздники, религия
Россия, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религиозные праздники, Религия, Религия
Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым
Путин в поздравлении папы римского отметил его преданность ценностям гуманизма