https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919110639.html

Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым

Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым - РИА Новости, 30.12.2023

Путин поздравил папу римского с Новым годом и Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин в поздравлении Папы Римского Франциска отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:19

2023-12-30T12:19

2023-12-30T12:22

россия

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

религиозные праздники

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918367899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77f2a25f9a15ae1ee1cb35492093c13d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Папы Римского Франциска отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости, сообщает пресс-служба Кремля. "Поздравляя с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства отметил его приверженность ценностям гуманизма и справедливости и выразил надежду на то, что его неустанная деятельность будет и впредь способствовать укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919109262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), религиозные праздники, религия