https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919109262.html
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 30.12.2023
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:05
2023-12-30T12:05
2023-12-30T14:33
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран, сообщила пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации В. В. Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2024 годом глав зарубежных государств и правительств", — говорится в материале.Из глав европейских стран телеграммы от Путина получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Российский лидер также поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В Азии поздравления от Путина получили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди, глава Сирии Башар Асад, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг и президент республики Во Ван Тхыонг.Также телеграмму из Кремля отправили президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.Из латиноамериканских лидеров российский президент поздравил главу Боливии Луиса Арсе, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, венесуэльского лидера Николаса Мадуро, президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса и генерала армии Рауля Кастро, а также главу Никарагуа Даниэля Ортегу.Кроме того, Путин отправил поздравительные телеграммы своим коллегам на постсоветском пространстве: президенту Абхазии Аслану Бжании, азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну, главе Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, киргизскому лидеру Садыру Жапарову, главе Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву и президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву.Послание от российского лидера также получил папа римский Франциск.Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом нескольких бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Герхарда Шрёдера.Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.
https://ria.ru/20231230/kitay-1919112485.html
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общество, россия, владимир путин, новый год
Общество, Россия, Владимир Путин, Новый год
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран, сообщила
пресс-служба Кремля.
«
"Президент Российской Федерации В. В. Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2024 годом глав зарубежных государств и правительств", — говорится в материале.
Из глав европейских стран телеграммы от Путина получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Российский лидер также поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Азии поздравления от Путина получили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди, глава Сирии Башар Асад, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг и президент республики Во Ван Тхыонг.
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Также телеграмму из Кремля отправили президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.
Из латиноамериканских лидеров российский президент поздравил главу Боливии Луиса Арсе, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, венесуэльского лидера Николаса Мадуро, президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса и генерала армии Рауля Кастро, а также главу Никарагуа Даниэля Ортегу.
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Кроме того, Путин отправил поздравительные телеграммы своим коллегам на постсоветском пространстве: президенту Абхазии Аслану Бжании, азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну, главе Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, киргизскому лидеру Садыру Жапарову, главе Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву и президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву.
Послание от российского лидера также получил папа римский Франциск.
Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом нескольких бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Герхарда Шрёдера.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
заявил журналистам, что Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.
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