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На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 115 военнослужащих, две БМП, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:12
2023-12-30T14:12
2023-12-30T14:16
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 115 военнослужащих, две БМП, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное ДНР."Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122727.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ
Близ Угледара ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ, противник потерял 115 бойцов