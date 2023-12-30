https://ria.ru/20231230/porazhenie-1919122817.html

На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ

На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ

Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 115 военнослужащих, две БМП, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:12

2023-12-30T14:12

2023-12-30T14:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

угледар

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 115 военнослужащих, две БМП, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное ДНР."Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122727.html

донецкая народная республика

россия

угледар

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, угледар