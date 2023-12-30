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На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 30.12.2023 (обновлено: 14:16 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/porazhenie-1919122817.html
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 115 военнослужащих, две БМП, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:12
2023-12-30T14:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
угледар
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 115 военнослужащих, две БМП, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное ДНР."Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122727.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар
На Южнодонецком направлении ВС России нанесли огневое поражение ВСУ

Близ Угледара ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ, противник потерял 115 бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили до 115 военнослужащих, две БМП, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное ДНР.
«
"Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУгледар
 
 
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