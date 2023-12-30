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МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы больше
МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы больше - РИА Новости, 30.12.2023
МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы больше
В случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:29
2023-12-30T18:29
2023-12-30T18:29
белгород
россия
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", - говорится в сообщении.
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белгород, россия, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Массированный обстрел центра Белгорода
МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы больше
МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы гораздо больше