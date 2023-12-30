https://ria.ru/20231230/popadanie-1919161420.html

МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы больше

МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы больше - РИА Новости, 30.12.2023

МО: при прямом попадании "кассет" по Белгороду потерь было бы больше

В случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:29

2023-12-30T18:29

2023-12-30T18:29

белгород

россия

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/minoborony-1919160806.html

белгород

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белгород, россия, массированный обстрел центра белгорода