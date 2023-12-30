https://ria.ru/20231230/pomosch-1919148486.html

Мэр Москвы пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ

Мэр Москвы пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

Мэр Москвы пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Белгорода выделена бригада врачей в составе группы Минздрава России, отметив, что в случае необходимости городу... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:12

2023-12-30T17:12

2023-12-30T18:25

белгород

россия

сергей собянин

москва

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Белгорода выделена бригада врачей в составе группы Минздрава России, отметив, что в случае необходимости городу выделят требуемую помощь по восстановлению."Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ. С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", - написал Собянин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231230/putin-1919148715.html

белгород

россия

москва

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белгород, россия, сергей собянин, москва, массированный обстрел центра белгорода