https://ria.ru/20231230/pomosch-1919148486.html
Мэр Москвы пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ
Мэр Москвы пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Мэр Москвы пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Белгорода выделена бригада врачей в составе группы Минздрава России, отметив, что в случае необходимости городу... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:12
2023-12-30T17:12
2023-12-30T18:25
белгород
россия
сергей собянин
москва
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Белгорода выделена бригада врачей в составе группы Минздрава России, отметив, что в случае необходимости городу выделят требуемую помощь по восстановлению."Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ. С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", - написал Собянин в Telegram-канале.
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белгород, россия, сергей собянин, москва, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Сергей Собянин, Москва, Массированный обстрел центра Белгорода
Мэр Москвы пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ
Собянин пообещал помочь с восстановлением Белгорода после атаки ВСУ