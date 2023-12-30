https://ria.ru/20231230/polnoch-1919128169.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:05
2023-12-30T15:05
2023-12-30T15:05
погода
новый год
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917399946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ddd21771cbaa52e77a02ba40be6a329.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Новогоднюю полночь будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов", - рассказал Леус. По его словам, к утру 1 января похолодает до минус 10 - минус 12 градусов, да и днём в первый день нового года, несмотря на пробивающееся сквозь разрывы в облаках солнце, теплее не станет. "Дальнейший ход событий обещает постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение – когда в центр Европейской России, вместе с антициклоном, начинают поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря. В такой ситуации 3 и 4 января, в условиях относительно малооблачной и сухой погоды похолодание достигнет апогея, и по ночам столбики термометров пойдут на штурм 25-градусных отметок", - добавил синоптик. Метеоролог добавил, что последний раз таким холодным Новый год с Москве был с 2015 на 2016 год, тогда уже в полночь морозы окрепли до минус 13, а к утру 1 января температур опустилась до минус 16.
https://ria.ru/20231230/osadki-1919092304.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917399946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9284ba61586ddfa40d40c7343780eb38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, новый год, михаил леус
Погода, Новый год, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве будет небольшой снег, температура понизится
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём Telegram-канале
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Новогоднюю полночь будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов", - рассказал Леус.
По его словам, к утру 1 января похолодает до минус 10 - минус 12 градусов, да и днём в первый день нового года, несмотря на пробивающееся сквозь разрывы в облаках солнце, теплее не станет.
"Дальнейший ход событий обещает постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение – когда в центр Европейской России, вместе с антициклоном, начинают поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря
. В такой ситуации 3 и 4 января, в условиях относительно малооблачной и сухой погоды похолодание достигнет апогея, и по ночам столбики термометров пойдут на штурм 25-градусных отметок", - добавил синоптик.
Метеоролог добавил, что последний раз таким холодным Новый год с Москве был с 2015 на 2016 год, тогда уже в полночь морозы окрепли до минус 13, а к утру 1 января температур опустилась до минус 16.
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков