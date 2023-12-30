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Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023
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15:05 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/polnoch-1919128169.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:05
2023-12-30T15:05
погода
новый год
михаил леус
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Новогоднюю полночь будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов", - рассказал Леус. По его словам, к утру 1 января похолодает до минус 10 - минус 12 градусов, да и днём в первый день нового года, несмотря на пробивающееся сквозь разрывы в облаках солнце, теплее не станет. "Дальнейший ход событий обещает постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение – когда в центр Европейской России, вместе с антициклоном, начинают поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря. В такой ситуации 3 и 4 января, в условиях относительно малооблачной и сухой погоды похолодание достигнет апогея, и по ночам столбики термометров пойдут на штурм 25-градусных отметок", - добавил синоптик. Метеоролог добавил, что последний раз таким холодным Новый год с Москве был с 2015 на 2016 год, тогда уже в полночь морозы окрепли до минус 13, а к утру 1 января температур опустилась до минус 16.
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погода, новый год, михаил леус
Погода, Новый год, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве будет небольшой снег, температура понизится

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Предновогодняя Москва
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Новогоднюю полночь будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов", - рассказал Леус.
По его словам, к утру 1 января похолодает до минус 10 - минус 12 градусов, да и днём в первый день нового года, несмотря на пробивающееся сквозь разрывы в облаках солнце, теплее не станет.
"Дальнейший ход событий обещает постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение – когда в центр Европейской России, вместе с антициклоном, начинают поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря. В такой ситуации 3 и 4 января, в условиях относительно малооблачной и сухой погоды похолодание достигнет апогея, и по ночам столбики термометров пойдут на штурм 25-градусных отметок", - добавил синоптик.
Метеоролог добавил, что последний раз таким холодным Новый год с Москве был с 2015 на 2016 год, тогда уже в полночь морозы окрепли до минус 13, а к утру 1 января температур опустилась до минус 16.
Зонт покрытый снегом с дождем - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков
Вчера, 09:03
 
ПогодаНовый годМихаил Леус
 
 
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