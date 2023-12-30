https://ria.ru/20231230/polnoch-1919128169.html

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:05

2023-12-30T15:05

2023-12-30T15:05

погода

новый год

михаил леус

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Новогоднюю полночь будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 - минус 7 градусов", - рассказал Леус. По его словам, к утру 1 января похолодает до минус 10 - минус 12 градусов, да и днём в первый день нового года, несмотря на пробивающееся сквозь разрывы в облаках солнце, теплее не станет. "Дальнейший ход событий обещает постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение – когда в центр Европейской России, вместе с антициклоном, начинают поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря. В такой ситуации 3 и 4 января, в условиях относительно малооблачной и сухой погоды похолодание достигнет апогея, и по ночам столбики термометров пойдут на штурм 25-градусных отметок", - добавил синоптик. Метеоролог добавил, что последний раз таким холодным Новый год с Москве был с 2015 на 2016 год, тогда уже в полночь морозы окрепли до минус 13, а к утру 1 января температур опустилась до минус 16.

https://ria.ru/20231230/osadki-1919092304.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, новый год, михаил леус