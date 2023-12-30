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Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб - РИА Новости, 30.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
12:11 30.12.2023 (обновлено: 12:52 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/podpisi-1919110054.html
Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб
Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб - РИА Новости, 30.12.2023
Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб
Первая партия подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина прибыла в его предвыборный штаб, волонтеры доставили документы из Московской... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:11
2023-12-30T12:52
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первая партия подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина прибыла в его предвыборный штаб, волонтеры доставили документы из Московской области, сообщили РИА Новости в штабе.Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря."Сегодня в Центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января и другие регионы начнут привозить сюда свои документы", - сказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.По её словам, по последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более полумиллиона подписей в поддержку кандидата Путина."Сейчас наши юристы займутся проверкой всех необходимых документов... Волонтеры по всей стране продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку нашего кандидата, все абсолютно голоса будут учтены. Мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата", - добавила Суворова.Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231229/putin-1919033061.html
https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html
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россия, владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика
Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб

Первая партия подписей в поддержку Путина поступила в его предвыборный штаб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВолонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первая партия подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина прибыла в его предвыборный штаб, волонтеры доставили документы из Московской области, сообщили РИА Новости в штабе.
Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
"Сегодня в Центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января и другие регионы начнут привозить сюда свои документы", - сказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.
По её словам, по последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более полумиллиона подписей в поддержку кандидата Путина.
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"Сейчас наши юристы займутся проверкой всех необходимых документов... Волонтеры по всей стране продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку нашего кандидата, все абсолютно голоса будут учтены. Мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата", - добавила Суворова.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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