https://ria.ru/20231230/podpisi-1919110054.html

Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб

Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб - РИА Новости, 30.12.2023

Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб

Первая партия подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина прибыла в его предвыборный штаб, волонтеры доставили документы из Московской... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:11

2023-12-30T12:11

2023-12-30T12:52

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первая партия подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина прибыла в его предвыборный штаб, волонтеры доставили документы из Московской области, сообщили РИА Новости в штабе.Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря."Сегодня в Центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января и другие регионы начнут привозить сюда свои документы", - сказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.По её словам, по последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более полумиллиона подписей в поддержку кандидата Путина."Сейчас наши юристы займутся проверкой всех необходимых документов... Волонтеры по всей стране продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку нашего кандидата, все абсолютно голоса будут учтены. Мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата", - добавила Суворова.Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231229/putin-1919033061.html

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, политика