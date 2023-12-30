https://ria.ru/20231230/podpis-1919142390.html

Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина

Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 30.12.2023

Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:34

2023-12-30T16:34

2023-12-30T16:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

махмуд-али калиматов

единая россия

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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. "Региональное отделение партии "Единая Россия" организовало сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. В этой работе им активно помогают наши волонтеры. Сегодня один из волонтеров пришел ко мне в кабинет, и я с большим удовольствием поставил свою подпись", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что для него и жителей Ингушетии Путин является безусловным авторитетом. "У нас к нему огромное доверие и уважение как к успешному политику, эффективному лидеру. Благодаря ему наша страна вернула себе позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами. И свое стабильное будущее мы, в первую очередь, связываем с нашим нынешним президентом Владимиром Путиным. Мы за нашего президента, мы за стабильное будущее нашей родины России!", - подчеркнул Калиматов. Путин 18 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.

https://ria.ru/20231230/podpisi-1919110054.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, махмуд-али калиматов, единая россия