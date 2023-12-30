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Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 30.12.2023
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:34
2023-12-30T16:34
2023-12-30T16:34
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владимир путин
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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. "Региональное отделение партии "Единая Россия" организовало сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. В этой работе им активно помогают наши волонтеры. Сегодня один из волонтеров пришел ко мне в кабинет, и я с большим удовольствием поставил свою подпись", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что для него и жителей Ингушетии Путин является безусловным авторитетом. "У нас к нему огромное доверие и уважение как к успешному политику, эффективному лидеру. Благодаря ему наша страна вернула себе позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами. И свое стабильное будущее мы, в первую очередь, связываем с нашим нынешним президентом Владимиром Путиным. Мы за нашего президента, мы за стабильное будущее нашей родины России!", - подчеркнул Калиматов. Путин 18 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, махмуд-али калиматов, единая россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов, Единая Россия
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России
НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России.
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"Региональное отделение партии "Единая Россия
" организовало сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. В этой работе им активно помогают наши волонтеры. Сегодня один из волонтеров пришел ко мне в кабинет, и я с большим удовольствием поставил свою подпись", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что для него и жителей Ингушетии Путин является безусловным авторитетом. "У нас к нему огромное доверие и уважение как к успешному политику, эффективному лидеру. Благодаря ему наша страна вернула себе позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами. И свое стабильное будущее мы, в первую очередь, связываем с нашим нынешним президентом Владимиром Путиным. Мы за нашего президента, мы за стабильное будущее нашей родины России!", - подчеркнул Калиматов.
Путин 18 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения.
Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб