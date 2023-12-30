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Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 30.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
16:34 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/podpis-1919142390.html
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 30.12.2023
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:34
2023-12-30T16:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
махмуд-али калиматов
единая россия
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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. "Региональное отделение партии "Единая Россия" организовало сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. В этой работе им активно помогают наши волонтеры. Сегодня один из волонтеров пришел ко мне в кабинет, и я с большим удовольствием поставил свою подпись", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что для него и жителей Ингушетии Путин является безусловным авторитетом. "У нас к нему огромное доверие и уважение как к успешному политику, эффективному лидеру. Благодаря ему наша страна вернула себе позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами. И свое стабильное будущее мы, в первую очередь, связываем с нашим нынешним президентом Владимиром Путиным. Мы за нашего президента, мы за стабильное будущее нашей родины России!", - подчеркнул Калиматов. Путин 18 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
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политика, россия, владимир путин, махмуд-али калиматов, единая россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов, Единая Россия
Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина

Глава Ингушетии поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в субботу поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России.
«
"Региональное отделение партии "Единая Россия" организовало сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. В этой работе им активно помогают наши волонтеры. Сегодня один из волонтеров пришел ко мне в кабинет, и я с большим удовольствием поставил свою подпись", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что для него и жителей Ингушетии Путин является безусловным авторитетом. "У нас к нему огромное доверие и уважение как к успешному политику, эффективному лидеру. Благодаря ему наша страна вернула себе позиции сильного государства, заставляющего считаться со своими интересами. И свое стабильное будущее мы, в первую очередь, связываем с нашим нынешним президентом Владимиром Путиным. Мы за нашего президента, мы за стабильное будущее нашей родины России!", - подчеркнул Калиматов.
Путин 18 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения.
Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Первая партия подписей за Путина поступила в его предвыборный штаб
Вчера, 12:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинМахмуд-Али КалиматовЕдиная Россия
 
 
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