https://ria.ru/20231230/pkhuket-1919132254.html
На Пхукете россиянина заподозрили в убийстве собственной матери
На Пхукете россиянина заподозрили в убийстве собственной матери - РИА Новости, 30.12.2023
На Пхукете россиянина заподозрили в убийстве собственной матери
Восемнадцатилетний гражданин России задержан на таиландском острове Пхукет по подозрению в убийстве собственной матери, сообщает в субботу новостной портал... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:32
2023-12-30T15:32
2023-12-30T15:32
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БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости. Восемнадцатилетний гражданин России задержан на таиландском острове Пхукет по подозрению в убийстве собственной матери, сообщает в субботу новостной портал Phuket News. Женщина была найдена в пятницу вечером в своей квартире в одном из кондоминиумов района Тхаланг с перерезанным горлом. Полицейские и спасатели, прибывшие по вызову персонала кондоминиума, немедленно доставили ее в ближайшую больницу, однако спасти 46-летнюю россиянку не удалось, сообщает портал. В квартире был обнаружен нож со следами крови. По информации свидетелей, соседей россиянки по кондоминиуму, они видели, как восемнадцатилетний сын гражданки РФ, также гражданин России, спешно уехал из дома за рулем автомобиля Nissan Almera серого цвета, говорится в сообщении. Припаркованный автомобиль с сидящим в нем сыном погибшей был обнаружен полицией поздно вечером того же дня. Юношу доставили в районный отдел полиции, где он "письменно признал, что зарезал мать ножом", однако отказался разговаривать с офицерами полиции даже, когда ему был предоставлен переводчик русского языка, сообщает Phuket News. По информации портала, полицейские пришли к выводу, что россиянин, скорее всего, страдает психическим заболеванием, и ему нужна помощь психиатра, говорится в сообщении. Полиция пока квалифицирует деяние 18-летнего россиянина, как покушение на убийство, сообщает портал, так как его мать была обнаружена живой и скончалась от ран только позже, уже в больнице, куда ее с места происшествия доставили чрезвычайные службы.
https://ria.ru/20231226/grazhdanin-1918182310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пхукет (остров)
В мире, Россия, Пхукет (остров)
На Пхукете россиянина заподозрили в убийстве собственной матери
На Пхукете россиянина задержали по подозрению в убийстве собственной матери
БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости.
Восемнадцатилетний гражданин России задержан на таиландском острове Пхукет по подозрению в убийстве собственной матери, сообщает в субботу новостной портал Phuket News
.
Женщина была найдена в пятницу вечером в своей квартире в одном из кондоминиумов района Тхаланг с перерезанным горлом. Полицейские и спасатели, прибывшие по вызову персонала кондоминиума, немедленно доставили ее в ближайшую больницу, однако спасти 46-летнюю россиянку не удалось, сообщает портал.
Источник: на Пхукете подозреваемого россиянина выпустили под залог
В квартире был обнаружен нож со следами крови. По информации свидетелей, соседей россиянки по кондоминиуму, они видели, как восемнадцатилетний сын гражданки РФ, также гражданин России, спешно уехал из дома за рулем автомобиля Nissan Almera серого цвета, говорится в сообщении.
Припаркованный автомобиль с сидящим в нем сыном погибшей был обнаружен полицией поздно вечером того же дня. Юношу доставили в районный отдел полиции, где он "письменно признал, что зарезал мать ножом", однако отказался разговаривать с офицерами полиции даже, когда ему был предоставлен переводчик русского языка, сообщает Phuket News.
По информации портала, полицейские пришли к выводу, что россиянин, скорее всего, страдает психическим заболеванием, и ему нужна помощь психиатра, говорится в сообщении.
Полиция пока квалифицирует деяние 18-летнего россиянина, как покушение на убийство, сообщает портал, так как его мать была обнаружена живой и скончалась от ран только позже, уже в больнице, куда ее с места происшествия доставили чрезвычайные службы.
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