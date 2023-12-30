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В Орловской области до 14 января запретили продажу пиротехники - РИА Новости, 30.12.2023
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14:58 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pirotekhnika-1919127356.html
В Орловской области до 14 января запретили продажу пиротехники
В Орловской области до 14 января запретили продажу пиротехники - РИА Новости, 30.12.2023
В Орловской области до 14 января запретили продажу пиротехники
Власти Орловской области продлили запрет на торговлю пиротехническими изделиями до 14 января 2024 года, под запрет не попадают хлопушки, бенгальские огни и... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:58
2023-12-30T14:58
общество
орловская область
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Орловской области продлили запрет на торговлю пиротехническими изделиями до 14 января 2024 года, под запрет не попадают хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, решение принято на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее власти Орловской области для соблюдения общественной безопасности ввели временный запрет на торговлю пиротехникой с 1 по 31 декабря, а также на использование пиротехники в общественных местах с 12 декабря по 14 января, виды пиротехнических изделий не уточнялись. "В ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности принято решение продлить временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями в Орловской области по 14 января 2024 года, исключив временный запрет в установленный период на торговлю хлопушками, бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня", – говорится в сообщении. Также, по данным властей, в период с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года в местах массового пребывания людей на территории Орловской области временно запрещено использование пиротехнических изделий, "за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня". Отмечается, что меры введены для соблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
https://ria.ru/20231230/pirotekhnika-1919107080.html
https://ria.ru/20231227/zapretili-1918566363.html
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общество, орловская область
Общество, Орловская область
В Орловской области до 14 января запретили продажу пиротехники

В Орловской области до 14 января запретили продажу и использование пиротехники

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПиротехнические ракеты
Пиротехнические ракеты - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Орловской области продлили запрет на торговлю пиротехническими изделиями до 14 января 2024 года, под запрет не попадают хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, решение принято на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее власти Орловской области для соблюдения общественной безопасности ввели временный запрет на торговлю пиротехникой с 1 по 31 декабря, а также на использование пиротехники в общественных местах с 12 декабря по 14 января, виды пиротехнических изделий не уточнялись.
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"В ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности принято решение продлить временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями в Орловской области по 14 января 2024 года, исключив временный запрет в установленный период на торговлю хлопушками, бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня", – говорится в сообщении.
Также, по данным властей, в период с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года в местах массового пребывания людей на территории Орловской области временно запрещено использование пиротехнических изделий, "за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня".
Отмечается, что меры введены для соблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
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ОбществоОрловская область
 
 
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