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Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой - РИА Новости, 30.12.2023
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11:36 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pirotekhnika-1919107080.html
Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой
Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой - РИА Новости, 30.12.2023
Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой
Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:36
2023-12-30T11:36
московская область (подмосковье)
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА Новости в преддверии Нового года в Главном управлении гражданской защиты Московской области. Спасатели, напомнив, что Новый год - традиционное время для запуска фейерверков, рассказали, как правильно запустить пиротехнику, чтобы не омрачить праздник. "Что делать нельзя? Носить пиротехнические изделия в карманах и разбирать их. Запускать фейерверки с рук или брать их во время работы. Запускать фейерверки в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении. Также категорически запрещается запуск пиротехники при сильном ветре, в направлении людей и домов, в помещениях и детям без присмотра взрослых. Кроме того, нельзя бросать фейерверки в огонь, наклоняться над ними во время работы или сразу после нее, пытаться повторно запустить несработавший салют, а также подходить к неисправному пиротехническому изделию раньше, чем через две минуты. В случае, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации с пиротехникой, звоните в единую службу спасения по номеру "112".
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московская область (подмосковье), новый год
Московская область (Подмосковье), Новый год
Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой

Спасатели предупредили об опасности хранения пиротехники в карманах

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкЛюди запускают фейерверки
Люди запускают фейерверки - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Люди запускают фейерверки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА Новости в преддверии Нового года в Главном управлении гражданской защиты Московской области.
Спасатели, напомнив, что Новый год - традиционное время для запуска фейерверков, рассказали, как правильно запустить пиротехнику, чтобы не омрачить праздник.
«
"Что делать нельзя? Носить пиротехнические изделия в карманах и разбирать их. Запускать фейерверки с рук или брать их во время работы. Запускать фейерверки в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Также категорически запрещается запуск пиротехники при сильном ветре, в направлении людей и домов, в помещениях и детям без присмотра взрослых.
Кроме того, нельзя бросать фейерверки в огонь, наклоняться над ними во время работы или сразу после нее, пытаться повторно запустить несработавший салют, а также подходить к неисправному пиротехническому изделию раньше, чем через две минуты.
В случае, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации с пиротехникой, звоните в единую службу спасения по номеру "112".
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