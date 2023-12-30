https://ria.ru/20231230/pirotekhnika-1919107080.html

Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой

Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой - РИА Новости, 30.12.2023

Спасатели рассказали, как правильно обращаться с пиротехникой

Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:36

2023-12-30T11:36

2023-12-30T11:36

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать ее с рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, рассказали РИА Новости в преддверии Нового года в Главном управлении гражданской защиты Московской области. Спасатели, напомнив, что Новый год - традиционное время для запуска фейерверков, рассказали, как правильно запустить пиротехнику, чтобы не омрачить праздник. "Что делать нельзя? Носить пиротехнические изделия в карманах и разбирать их. Запускать фейерверки с рук или брать их во время работы. Запускать фейерверки в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении. Также категорически запрещается запуск пиротехники при сильном ветре, в направлении людей и домов, в помещениях и детям без присмотра взрослых. Кроме того, нельзя бросать фейерверки в огонь, наклоняться над ними во время работы или сразу после нее, пытаться повторно запустить несработавший салют, а также подходить к неисправному пиротехническому изделию раньше, чем через две минуты. В случае, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации с пиротехникой, звоните в единую службу спасения по номеру "112".

https://ria.ru/20231230/salat-1919096403.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), новый год