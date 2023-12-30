Рейтинг@Mail.ru
В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 30.12.2023 (обновлено: 14:49 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/pamyatnik-1919125843.html
В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому
В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому - РИА Новости, 30.12.2023
В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому
Памятник Александру Невскому открыли на территории российской военной базы в Армении в рамках мероприятий, приуроченных к 82-летию со дня формирования данного... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:38
2023-12-30T14:49
армения
гюмри
россия
александр невский
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919125643_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a381c20b8e1cc433038d680bc161116.jpg
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Памятник Александру Невскому открыли на территории российской военной базы в Армении в рамках мероприятий, приуроченных к 82-летию со дня формирования данного соединения, сообщили в субботу в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Ереване. "В Гюмри 102-я российская военная база отпраздновала 82-летие со дня создания военного соединения. 29 декабря 1941 года в Свердловской области был сформирован 1415-й стрелковый полк 435-й стрелковой дивизии, который участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1946 году был передислоцирован в Ленинакан и разместился в Александрапольской крепости. Ежегодно в конце декабря база организует парад, праздничный концерт и шоу-программу, во время которой спецподразделения демонстрируют работу в разных боевых ситуациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что к участию в мероприятии подключилась и авиация - фигуры высшего пилотажа показали летчики истребителей и вертолетов. Среди приглашённых гостей были представители городской администрации, вооруженных сил Армении, генконсул РФ в Гюмри Руслан Кандауров и руководство Россотрудничества в республике - замглавы структуры Виктория Дерипаско и глава Русского дома в Гюмри Антон Берянев. "Долгожданным событием стало открытие памятника Александру Невскому - покровителю базы. Бюст известного полководца, освящённый иереем Тимофеем Казаряном, украсил главную площадь форта", - говорится в сообщении. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
https://ria.ru/20231227/dogovor-1918447706.html
армения
гюмри
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919125643_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ef4bda9ad024274e9d973db83bd8f058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, гюмри, россия, александр невский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Армения, Гюмри, Россия, Александр Невский, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому

В Гюмри на российской военной базе открыли памятник Александру Невскому

© Фото : Русский дом в Армении/TelegramПамятник Александру Невскому открыли на военной базе РФ в Армении в день ее 82-летия
Памятник Александру Невскому открыли на военной базе РФ в Армении в день ее 82-летия - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : Русский дом в Армении/Telegram
Памятник Александру Невскому открыли на военной базе РФ в Армении в день ее 82-летия
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Памятник Александру Невскому открыли на территории российской военной базы в Армении в рамках мероприятий, приуроченных к 82-летию со дня формирования данного соединения, сообщили в субботу в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Ереване.
«
"В Гюмри 102-я российская военная база отпраздновала 82-летие со дня создания военного соединения. 29 декабря 1941 года в Свердловской области был сформирован 1415-й стрелковый полк 435-й стрелковой дивизии, который участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1946 году был передислоцирован в Ленинакан и разместился в Александрапольской крепости. Ежегодно в конце декабря база организует парад, праздничный концерт и шоу-программу, во время которой спецподразделения демонстрируют работу в разных боевых ситуациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что к участию в мероприятии подключилась и авиация - фигуры высшего пилотажа показали летчики истребителей и вертолетов. Среди приглашённых гостей были представители городской администрации, вооруженных сил Армении, генконсул РФ в Гюмри Руслан Кандауров и руководство Россотрудничества в республике - замглавы структуры Виктория Дерипаско и глава Русского дома в Гюмри Антон Берянев.
«
"Долгожданным событием стало открытие памятника Александру Невскому - покровителю базы. Бюст известного полководца, освящённый иереем Тимофеем Казаряном, украсил главную площадь форта", - говорится в сообщении.
В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
Баку и Ереван движутся к финализации мирного договора, заявили в Кремле
27 декабря, 14:22
 
АрменияГюмриРоссияАлександр НевскийФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала