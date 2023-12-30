https://ria.ru/20231230/pamyatnik-1919125843.html

В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому

В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому - РИА Новости, 30.12.2023

В Армении на военной базе России открыли памятник Александру Невскому

Памятник Александру Невскому открыли на территории российской военной базы в Армении в рамках мероприятий, приуроченных к 82-летию со дня формирования данного... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:38

2023-12-30T14:38

2023-12-30T14:49

армения

гюмри

россия

александр невский

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Памятник Александру Невскому открыли на территории российской военной базы в Армении в рамках мероприятий, приуроченных к 82-летию со дня формирования данного соединения, сообщили в субботу в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Ереване. "В Гюмри 102-я российская военная база отпраздновала 82-летие со дня создания военного соединения. 29 декабря 1941 года в Свердловской области был сформирован 1415-й стрелковый полк 435-й стрелковой дивизии, который участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1946 году был передислоцирован в Ленинакан и разместился в Александрапольской крепости. Ежегодно в конце декабря база организует парад, праздничный концерт и шоу-программу, во время которой спецподразделения демонстрируют работу в разных боевых ситуациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что к участию в мероприятии подключилась и авиация - фигуры высшего пилотажа показали летчики истребителей и вертолетов. Среди приглашённых гостей были представители городской администрации, вооруженных сил Армении, генконсул РФ в Гюмри Руслан Кандауров и руководство Россотрудничества в республике - замглавы структуры Виктория Дерипаско и глава Русского дома в Гюмри Антон Берянев. "Долгожданным событием стало открытие памятника Александру Невскому - покровителю базы. Бюст известного полководца, освящённый иереем Тимофеем Казаряном, украсил главную площадь форта", - говорится в сообщении. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

https://ria.ru/20231227/dogovor-1918447706.html

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армения, гюмри, россия, александр невский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)