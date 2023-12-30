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В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков

В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.12.2023

В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков

Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:03

2023-12-30T09:03

2023-12-30T09:03

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Ночью 30 декабря погоду в столичном регионе определял теплый атмосферный фронт. Он отметился сначала в виде мокрого снега, а затем и дождя... За ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков", - рассказала Позднякова.По её словам, днем в субботу Москва останется в теплой воздушной массе, температура останется на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса, будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах образуется снежная каша.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова