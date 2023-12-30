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В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.12.2023
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09:03 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/osadki-1919092304.html
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.12.2023
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков
Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:03
2023-12-30T09:03
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Ночью 30 декабря погоду в столичном регионе определял теплый атмосферный фронт. Он отметился сначала в виде мокрого снега, а затем и дождя... За ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков", - рассказала Позднякова.По её словам, днем в субботу Москва останется в теплой воздушной массе, температура останется на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса, будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах образуется снежная каша.
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погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков

Синоптик: в Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗонт покрытый снегом с дождем
Зонт покрытый снегом с дождем - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зонт покрытый снегом с дождем. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночью 30 декабря погоду в столичном регионе определял теплый атмосферный фронт. Он отметился сначала в виде мокрого снега, а затем и дождя... За ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков", - рассказала Позднякова.
По её словам, днем в субботу Москва останется в теплой воздушной массе, температура останется на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса, будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах образуется снежная каша.
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