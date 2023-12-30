https://ria.ru/20231230/osadki-1919092304.html
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.12.2023
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков
Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:03
2023-12-30T09:03
2023-12-30T09:03
погода
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199326_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_cbaf70757294791ad5c7d8811ff7020c.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Ночью 30 декабря погоду в столичном регионе определял теплый атмосферный фронт. Он отметился сначала в виде мокрого снега, а затем и дождя... За ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков", - рассказала Позднякова.По её словам, днем в субботу Москва останется в теплой воздушной массе, температура останется на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса, будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах образуется снежная каша.
https://ria.ru/20231228/yanvar-1918755426.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199326_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_fd9d136a77b46e60babd74a281637e62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков
Синоптик: в Москве за ночь выпало более десяти процентов месячной нормы осадков
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщила в телеграм-канале
главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночью 30 декабря погоду в столичном регионе определял теплый атмосферный фронт. Он отметился сначала в виде мокрого снега, а затем и дождя... За ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков", - рассказала Позднякова.
По её словам, днем в субботу Москва останется в теплой воздушной массе, температура останется на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса, будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах образуется снежная каша.
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе