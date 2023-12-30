https://ria.ru/20231230/oppozitsiya-1919170787.html

Прозападная оппозиция Сербии отказалась от акций протеста

Прозападная оппозиция Сербии отказалась от акций протеста - РИА Новости, 30.12.2023

Прозападная оппозиция Сербии отказалась от акций протеста

Один из лидеров прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" Мирослав Алексич заявил на акции протеста в субботу, что оппозиция больше не будет... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:18

2023-12-30T19:18

2023-12-30T19:18

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БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Один из лидеров прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" Мирослав Алексич заявил на акции протеста в субботу, что оппозиция больше не будет продолжать акции у здания республиканского избиркома и перейдет к большим периодическим собраниям. В субботу в центре Белграда прошел крупный митинг прозападной оппозиции против результатов парламентских и муниципальных выборов 17 декабря. Одна из лидеров прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать результаты выборов. "Больше нет смысла собираться перед Республиканской избирательной комиссией, потому что там больше никого нет, после Нового года будут планы и акции... Такие большие собрания (как в субботу - ред.) будем организовывать периодически", - заявила Алексич телеканалу N1 (местное отделение CNN). РИК продолжает на своих заседаниях детально рассматривать жалобы, поступившие на ход выборов в Скупщину (парламент) Сербии 17 декабря и в субботу назначила повторное голосование на восьми участках 2 января. В Сербии в субботу проходит повторное голосование на парламентских выборах на 35 избирательных участках (всего около 8,3 тысячи - ред.) с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск), городской избирком проводит повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде на ещё трёх местах для голосования. Правом голоса обладают свыше 19,5 тысячи человек. После закрытия участков участковые комиссии должны в течение 96 часов представить протоколы РИК. После этого в течение ещё 72 часов республиканская комиссия принимает жалобы и утверждает предварительные результаты волеизъявления. РИК в ночь на субботу отклонила десятки жалоб правой коалиции "Милица Джурджевич-Стаменковски - Бошко Обрадович - Национальное собрание - государствообразующая сила" на прошедшие 17 декабря парламентские выборы. Члены республиканской комиссии утвердили отмену результатов волеизъявления лишь на четырех участках из-за фотосъемки, отсутствия необходимого оборудования и жалобы жителя поселка Бачки-Петровац на формальные препятствия для его голосования. Республиканский избирком указывал, что, согласно предварительному отчёту миссии БДИПЧ ОБСЕ, выборы 17 декабря в Сербии прошли в основном гладко, без крупных проблем, наблюдатели позитивно оценили голосование на 93% участков. На заседании в пятницу РИК напомнила прозападному оппозиционному блоку "Сербия против насилия", что требования к аннулированию результатов выборов в скупщину - представительный орган города Белграда следует направлять в Городскую избирательную комиссию (ГИК). Оппозиционная прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее заявляла, что ее наблюдатели не будут следить за ходом голосования на повторных выборах. При этом прозападное движение остается в бюллетенях, и сторонники смогут за него проголосовать. Досрочные выборыРИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов в Белграде, по результатам обработки материалов с 92,46% участков лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%. По последним данным РИК, по результатам обработки материалов с 8 245 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,7% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,68% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,69% "Союз венгров Воеводины".

https://ria.ru/20231230/serbiya-1919129165.html

https://ria.ru/20231228/serbiya-1918727238.html

https://ria.ru/20231230/serbiya-1919074409.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, бюро по демократическим институтам и правам человека, рик, обсе, беспорядки в белграде