https://ria.ru/20231230/olen-1919102233.html

В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя

В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя - РИА Новости, 30.12.2023

В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя

В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:56

2023-12-30T10:56

2023-12-30T10:56

хорошие новости

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. "По результатам осеннего подсчёта животных выяснилось, что в Азово-Сивашском национальном парке значительно увеличилось число диких копытных, в частности, таких ценных видов, как благородный олень", - написал Сальдо.По его словам, хотя это очень отрадная информация, но экосистема парка не в состоянии прокормить столько травоядных. "Поэтому распорядился выделить дополнительные корма для подкормки животных в зимний период. Корма доставлены в нацпарк. Поголовье ценных животных мы должны обязательно сохранить", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html

херсонская область

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Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо