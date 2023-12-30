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В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя - РИА Новости, 30.12.2023
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Хорошие новости
 
10:56 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/olen-1919102233.html
В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя
В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя - РИА Новости, 30.12.2023
В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя
В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:56
2023-12-30T10:56
хорошие новости
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. "По результатам осеннего подсчёта животных выяснилось, что в Азово-Сивашском национальном парке значительно увеличилось число диких копытных, в частности, таких ценных видов, как благородный олень", - написал Сальдо.По его словам, хотя это очень отрадная информация, но экосистема парка не в состоянии прокормить столько травоядных. "Поэтому распорядился выделить дополнительные корма для подкормки животных в зимний период. Корма доставлены в нацпарк. Поголовье ценных животных мы должны обязательно сохранить", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html
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херсонская область , владимир сальдо
Хорошие новости, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя

Сальдо: в Азово-Сивашском нацпарке увеличилась популяция благородного оленя

© AP Photo / Matt DunhamБлагородный олень
Благородный олень - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Благородный олень. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
"По результатам осеннего подсчёта животных выяснилось, что в Азово-Сивашском национальном парке значительно увеличилось число диких копытных, в частности, таких ценных видов, как благородный олень", - написал Сальдо.
По его словам, хотя это очень отрадная информация, но экосистема парка не в состоянии прокормить столько травоядных.
"Поэтому распорядился выделить дополнительные корма для подкормки животных в зимний период. Корма доставлены в нацпарк. Поголовье ценных животных мы должны обязательно сохранить", - подчеркнул глава региона.
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Хорошие новостиХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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