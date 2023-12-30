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В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя
В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя - РИА Новости, 30.12.2023
В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя
В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:56
2023-12-30T10:56
2023-12-30T10:56
хорошие новости
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. "По результатам осеннего подсчёта животных выяснилось, что в Азово-Сивашском национальном парке значительно увеличилось число диких копытных, в частности, таких ценных видов, как благородный олень", - написал Сальдо.По его словам, хотя это очень отрадная информация, но экосистема парка не в состоянии прокормить столько травоядных. "Поэтому распорядился выделить дополнительные корма для подкормки животных в зимний период. Корма доставлены в нацпарк. Поголовье ценных животных мы должны обязательно сохранить", - подчеркнул глава региона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , владимир сальдо
Хорошие новости, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя
Сальдо: в Азово-Сивашском нацпарке увеличилась популяция благородного оленя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости.
В Азово-Сивашском национальном парке Херсонской области увеличилась популяция благородного оленя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале
.
"По результатам осеннего подсчёта животных выяснилось, что в Азово-Сивашском национальном парке значительно увеличилось число диких копытных, в частности, таких ценных видов, как благородный олень", - написал Сальдо.
По его словам, хотя это очень отрадная информация, но экосистема парка не в состоянии прокормить столько травоядных.
"Поэтому распорядился выделить дополнительные корма для подкормки животных в зимний период. Корма доставлены в нацпарк. Поголовье ценных животных мы должны обязательно сохранить", - подчеркнул глава региона.
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