https://ria.ru/20231230/ochered-1919114227.html

Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей

Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей - РИА Новости, 30.12.2023

Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей

Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:59

2023-12-30T12:59

2023-12-30T12:59

крымский мост

республика крым

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. На 10.00 мск в субботу въезда в Крым ожидало более 200 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 104 транспортных средства", - говорится в сообщении о ситуации на мосту к полудню. Водители ожидают проверки перед въездом на Крымский мост, мера введена в рамках транспортной безопасности. С обеих сторон на автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.

https://ria.ru/20231229/elka-1919029284.html

республика крым

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, республика крым, краснодарский край, тамань (станица), керчь