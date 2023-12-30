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Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей - РИА Новости, 30.12.2023
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12:59 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/ochered-1919114227.html
Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей
Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей - РИА Новости, 30.12.2023
Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей
Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:59
2023-12-30T12:59
крымский мост
республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. На 10.00 мск в субботу въезда в Крым ожидало более 200 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 104 транспортных средства", - говорится в сообщении о ситуации на мосту к полудню. Водители ожидают проверки перед въездом на Крымский мост, мера введена в рамках транспортной безопасности. С обеих сторон на автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.
https://ria.ru/20231229/elka-1919029284.html
республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
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крымский мост, республика крым, краснодарский край, тамань (станица), керчь
Крымский мост, Республика Крым, Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь
Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи выросла до 400 автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
На 10.00 мск в субботу въезда в Крым ожидало более 200 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 104 транспортных средства", - говорится в сообщении о ситуации на мосту к полудню.
Водители ожидают проверки перед въездом на Крымский мост, мера введена в рамках транспортной безопасности. С обеих сторон на автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.
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Крымский мостРеспублика КрымКраснодарский крайТамань (станица)Керчь
 
 
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