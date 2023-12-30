https://ria.ru/20231230/obstrel-1919183312.html

Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела Белгорода

Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023

Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела Белгорода

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:23

2023-12-30T21:23

2023-12-30T21:23

белгород

россия

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода. "Считаю это варварское нападение высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека… Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода . По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду . Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду , а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/informtsetry-1919182799.html

https://ria.ru/20231230/mid-1919180322.html

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белгород, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода