Рейтинг@Mail.ru
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919181153.html
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может - РИА Новости, 30.12.2023
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может
Обстрел Белгорода убеждает, что никаких переговоров с Украиной быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:44
2023-12-30T20:44
белгород
украина
белгородская область
вячеслав гладков
петр толстой
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919164374_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_aa414ffa43c32d550b3bd564bd3c384b.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрел Белгорода убеждает, что никаких переговоров с Украиной быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. "Обстрел Белгорода лишний раз убеждает, что никаких переговоров с бывшей Украиной быть не может. Скорбим вместе с семьями погибших, сил и мужества всем белгородцам и губернатору Гладкову. Сейчас им всем очень трудно. Но мы знаем, что расплата за невинных женщин и детей, погибших сегодня в центре Белгорода, придет. И будет суровой, особенно для тех, кто уже десять лет стреляет в мирных русских людей. Хватит уже", - написал Толстой в своем Telegram-канале. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/mid-1919180322.html
белгород
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919164374_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_93e616b482b93ce234b756f0996a8931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, украина, белгородская область, вячеслав гладков, петр толстой, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Петр Толстой, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может

Петр Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода
Сотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС тушит автомобиль, загоревшийся ранее вследствие удара украинских войск по центру Белгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрел Белгорода убеждает, что никаких переговоров с Украиной быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
«
"Обстрел Белгорода лишний раз убеждает, что никаких переговоров с бывшей Украиной быть не может. Скорбим вместе с семьями погибших, сил и мужества всем белгородцам и губернатору Гладкову. Сейчас им всем очень трудно. Но мы знаем, что расплата за невинных женщин и детей, погибших сегодня в центре Белгорода, придет. И будет суровой, особенно для тех, кто уже десять лет стреляет в мирных русских людей. Хватит уже", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением
Вчера, 20:41
 
БелгородУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковПетр ТолстойГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала