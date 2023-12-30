https://ria.ru/20231230/obstrel-1919181153.html

Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может

Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может - РИА Новости, 30.12.2023

Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может

Обстрел Белгорода убеждает, что никаких переговоров с Украиной быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:44

2023-12-30T20:44

2023-12-30T20:44

белгород

украина

белгородская область

вячеслав гладков

петр толстой

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрел Белгорода убеждает, что никаких переговоров с Украиной быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. "Обстрел Белгорода лишний раз убеждает, что никаких переговоров с бывшей Украиной быть не может. Скорбим вместе с семьями погибших, сил и мужества всем белгородцам и губернатору Гладкову. Сейчас им всем очень трудно. Но мы знаем, что расплата за невинных женщин и детей, погибших сегодня в центре Белгорода, придет. И будет суровой, особенно для тех, кто уже десять лет стреляет в мирных русских людей. Хватит уже", - написал Толстой в своем Telegram-канале. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/mid-1919180322.html

белгород

украина

белгородская область

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белгород, украина, белгородская область, вячеслав гладков, петр толстой, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода