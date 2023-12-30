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Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может - РИА Новости, 30.12.2023
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может
Обстрел Белгорода убеждает, что никаких переговоров с Украиной быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:44
2023-12-30T20:44
2023-12-30T20:44
белгород
украина
белгородская область
вячеслав гладков
петр толстой
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрел Белгорода убеждает, что никаких переговоров с Украиной быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. "Обстрел Белгорода лишний раз убеждает, что никаких переговоров с бывшей Украиной быть не может. Скорбим вместе с семьями погибших, сил и мужества всем белгородцам и губернатору Гладкову. Сейчас им всем очень трудно. Но мы знаем, что расплата за невинных женщин и детей, погибших сегодня в центре Белгорода, придет. И будет суровой, особенно для тех, кто уже десять лет стреляет в мирных русских людей. Хватит уже", - написал Толстой в своем Telegram-канале. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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белгород, украина, белгородская область, вячеслав гладков, петр толстой, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Петр Толстой, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может
Петр Толстой: обстрел Белгорода убеждает, что переговоров с Киевом быть не может