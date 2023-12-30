https://ria.ru/20231230/obstrel-1919150207.html

ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк

ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2023

ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 25 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:25

2023-12-30T17:25

2023-12-30T17:25

в мире

донецк

сцкк

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куйбышевский район

горловка

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, сообщается о сбросе боеприпаса с БПЛА в 16.30 на Петровский район Донецка. Также в 16.40 был обстрелян Никитовский район Горловки. По городу выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919121523.html

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919143341.html

донецк

куйбышевский район

горловка

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в мире, донецк, сцкк, стирол, нато, куйбышевский район, горловка