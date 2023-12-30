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ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2023
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17:25 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919150207.html
ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк
ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2023
ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 25 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:25
2023-12-30T17:25
в мире
донецк
сцкк
стирол
нато
куйбышевский район
горловка
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, сообщается о сбросе боеприпаса с БПЛА в 16.30 на Петровский район Донецка. Также в 16.40 был обстрелян Никитовский район Горловки. По городу выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919121523.html
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донецк
куйбышевский район
горловка
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в мире, донецк, сцкк, стирол, нато, куйбышевский район, горловка
В мире, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Куйбышевский район, Горловка
ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк

ВСУ за 25 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, сообщается о сбросе боеприпаса с БПЛА в 16.30 на Петровский район Донецка.
Также в 16.40 был обстрелян Никитовский район Горловки. По городу выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкСЦККСтиролНАТОКуйбышевский районГорловка
 
 
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