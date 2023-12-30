https://ria.ru/20231230/obstrel-1919134796.html

ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку

ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 30.12.2023

ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку

Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:49

2023-12-30T15:49

2023-12-30T15:49

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. В представительстве добавили, что в 15.30 под обстрел попал Кировский район Донецка, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231230/eksport-1919124965.html

донецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, безопасность