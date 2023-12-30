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ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 30.12.2023
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15:49 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919134796.html
ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку
ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 30.12.2023
ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку
Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:49
2023-12-30T15:49
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. В представительстве добавили, что в 15.30 под обстрел попал Кировский район Донецка, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/eksport-1919124965.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, безопасность
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Безопасность
ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
В представительстве добавили, что в 15.30 под обстрел попал Кировский район Донецка, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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