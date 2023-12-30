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Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
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Религия
 
03:45 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/novyy_god-1919078661.html
Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год
Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год
Накануне Нового года можно пойти в храм на специальный "молебен о новолетии", саму новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи за постным столом, на котором... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T03:45
2023-12-30T03:45
религия
александр волков (боец)
московская духовная академия
русская православная церковь
новый год
россия
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Накануне Нового года можно пойти в храм на специальный "молебен о новолетии", саму новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи за постным столом, на котором допускаются рыба и морепродукты, рассказали РИА Новости священники. Вопрос календарей Для прихожан Русской православной светский Новый год приходится на время поста и подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России праздновали Рождество 25 декабря по юлианскому календарю - по нему жили и церковь, и светская власть. В 1918 году власти перешли на григорианский календарь, а церковь - нет. Церковь продолжает праздновать Рождество 25 декабря, но в нынешнем светском календаре (григорианском), который используется в России, этот день приходится на 7 января. Поэтому сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" – в ночь с 13 на 14 января. Кроме того, в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, он начинается 1 сентября. Как рассказал доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов, вопросы о праздновании Нового года связаны с тем, что церковный и гражданский календари в России уже более 100 лет не совпадают - и "Новый год попадает на время рождественского поста". "Как правильно праздновать Новый год? Обычно я привожу слова апостола Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". Церковного канона, который бы регламентировал данный вопрос, просто нет. И верующий человек призван тут руководствоваться собственной совестью, личным пониманием конкретной жизненной ситуации", - сказал Борисов. В частности, он призвал подумать о мотивах – зачем праздновать: возможно, "из желания выделиться, указать окружающим на их греховность, прикрыть лукавством тайное желание покутить или же искренне и по-доброму порадовать ближних". Новогодний стол и "карта вин""Так что делать? Если не хочется праздновать Новый год, лучше не праздновать. А если праздновать, то без греховных излишеств, пьяного угара. Впрочем, воспитанный человек так будет отмечать хоть день рождения, хоть Пасху", - отметил священник. С ним согласен и глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. "Самое правильное - спросить себя, знаю ли я меру и смогу ли остановиться на том уровне, который повысит несколько радостность восприятия действительности, но не приведет к утрате контроля за собой и за происходящем", - сказал Козлов. Он добавил, что нет предписаний, какие именно напитки можно пить, а какие – нет. "Устав не выделяет конкретные напитки, не имеет, так сказать, "карты вин". Его писали в те годы, когда восточное православие не было знакомо с виски, коньяками и тому подобным. Поэтому подробной детализации там нет", - пояснил протоиерей. В целом, добавил он, поститься следует "в любом случае по разуму", а строгое соблюдение Типикона (церковного устава – ред.) характерно скорее "для строгих монастырей". "Поститься стоит исходя из той меры, которую человек определил со своим духовником, если таковой у него есть. В сложившейся практике, конечно же, субботние и воскресные дни рождественского поста (30, 31 декабря в этом году) рыба употребляется, как и морепродукты, икра. Строже пост становится в дни предпраздненства Рождества Христова, по новому стилю это 2 января. С этого момента, безусловно, следует воздерживаться от мясомолочной, рыбной пищи и алкоголя", - заключил Козлов. Как еще провести 31 декабря В Русской церкви распространена традиция накануне светского Нового года совершать в храмах молебен на новолетие: верующие благодарят Бога за прошедший год и просят благословение на наступающий. Обычно эту службу совершают в 17-19 часов вечера, во время вечернего богослужения. На этот молебен в храмах собирается много людей, отметил руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков. "Лучше сначала сходить на богослужение, помолиться – это дело первостепенное, а потом - присоединиться к семье за праздничным столом, подарить подарки, побыть вместе. Всякое доброе общение, в особенности семейное, благословляется Церковью", - сказал Волков. "Наверное, лучшее, что может сделать православный человек в эти дни - это помолившись 31 декабря - в этом году это воскресенье - на литургии и новогоднем молебне (где-то будут служить сразу после литургии, где-то 31 вечером), вечер и ночь встретить с родными и близкими в теплом, искреннем общении. Домашняя и дружеская радость никак не противоречит ни смыслу поста, ни смыслу подготовки ко встречи Рождества Христова", - сказал Козлов В свою очередь, Антоний Борисов добавил, что есть много вариантов, как "освятить" новогоднюю ночь. "Евангелие учит нас не бежать от жизни, а освящать ее, становясь проводником благодати Божией. Освятить новогоднюю ночь можно по-разному. Можно порадовать своих родных и близких, поговорить, о чем не успеваешь из-за рабочей суеты, подарить детям долгожданные подарки. А можно пойти на ночную службу в храм с 31 на 1 или принять участие в волонтерском проекте по помощи бездомным, согреть и накормить тех, для кого каждая ночь - это целое испытание", - заключил собеседник агентства.
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александр волков (боец), московская духовная академия, русская православная церковь, новый год, россия
Религия, Александр Волков (боец), Московская духовная академия, Русская православная церковь, Новый год, Россия
Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год

Священники посоветовали провести новогоднюю ночь в кругу семьи за постным столом

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на площади Победы в Калининграде.
Новогодняя инсталляция на площади Победы в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Новогодняя инсталляция на площади Победы в Калининграде.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Накануне Нового года можно пойти в храм на специальный "молебен о новолетии", саму новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи за постным столом, на котором допускаются рыба и морепродукты, рассказали РИА Новости священники.

Вопрос календарей

Для прихожан Русской православной светский Новый год приходится на время поста и подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России праздновали Рождество 25 декабря по юлианскому календарю - по нему жили и церковь, и светская власть. В 1918 году власти перешли на григорианский календарь, а церковь - нет. Церковь продолжает праздновать Рождество 25 декабря, но в нынешнем светском календаре (григорианском), который используется в России, этот день приходится на 7 января. Поэтому сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" – в ночь с 13 на 14 января. Кроме того, в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, он начинается 1 сентября.
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Как рассказал доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов, вопросы о праздновании Нового года связаны с тем, что церковный и гражданский календари в России уже более 100 лет не совпадают - и "Новый год попадает на время рождественского поста".
"Как правильно праздновать Новый год? Обычно я привожу слова апостола Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". Церковного канона, который бы регламентировал данный вопрос, просто нет. И верующий человек призван тут руководствоваться собственной совестью, личным пониманием конкретной жизненной ситуации", - сказал Борисов.
В частности, он призвал подумать о мотивах – зачем праздновать: возможно, "из желания выделиться, указать окружающим на их греховность, прикрыть лукавством тайное желание покутить или же искренне и по-доброму порадовать ближних".

Новогодний стол и "карта вин"

"Так что делать? Если не хочется праздновать Новый год, лучше не праздновать. А если праздновать, то без греховных излишеств, пьяного угара. Впрочем, воспитанный человек так будет отмечать хоть день рождения, хоть Пасху", - отметил священник.
С ним согласен и глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. "Самое правильное - спросить себя, знаю ли я меру и смогу ли остановиться на том уровне, который повысит несколько радостность восприятия действительности, но не приведет к утрате контроля за собой и за происходящем", - сказал Козлов.
Он добавил, что нет предписаний, какие именно напитки можно пить, а какие – нет. "Устав не выделяет конкретные напитки, не имеет, так сказать, "карты вин". Его писали в те годы, когда восточное православие не было знакомо с виски, коньяками и тому подобным. Поэтому подробной детализации там нет", - пояснил протоиерей.
В целом, добавил он, поститься следует "в любом случае по разуму", а строгое соблюдение Типикона (церковного устава – ред.) характерно скорее "для строгих монастырей".
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"Поститься стоит исходя из той меры, которую человек определил со своим духовником, если таковой у него есть. В сложившейся практике, конечно же, субботние и воскресные дни рождественского поста (30, 31 декабря в этом году) рыба употребляется, как и морепродукты, икра. Строже пост становится в дни предпраздненства Рождества Христова, по новому стилю это 2 января. С этого момента, безусловно, следует воздерживаться от мясомолочной, рыбной пищи и алкоголя", - заключил Козлов.

Как еще провести 31 декабря

В Русской церкви распространена традиция накануне светского Нового года совершать в храмах молебен на новолетие: верующие благодарят Бога за прошедший год и просят благословение на наступающий. Обычно эту службу совершают в 17-19 часов вечера, во время вечернего богослужения.
На этот молебен в храмах собирается много людей, отметил руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков. "Лучше сначала сходить на богослужение, помолиться – это дело первостепенное, а потом - присоединиться к семье за праздничным столом, подарить подарки, побыть вместе. Всякое доброе общение, в особенности семейное, благословляется Церковью", - сказал Волков.
"Наверное, лучшее, что может сделать православный человек в эти дни - это помолившись 31 декабря - в этом году это воскресенье - на литургии и новогоднем молебне (где-то будут служить сразу после литургии, где-то 31 вечером), вечер и ночь встретить с родными и близкими в теплом, искреннем общении. Домашняя и дружеская радость никак не противоречит ни смыслу поста, ни смыслу подготовки ко встречи Рождества Христова", - сказал Козлов
В свою очередь, Антоний Борисов добавил, что есть много вариантов, как "освятить" новогоднюю ночь. "Евангелие учит нас не бежать от жизни, а освящать ее, становясь проводником благодати Божией. Освятить новогоднюю ночь можно по-разному. Можно порадовать своих родных и близких, поговорить, о чем не успеваешь из-за рабочей суеты, подарить детям долгожданные подарки. А можно пойти на ночную службу в храм с 31 на 1 или принять участие в волонтерском проекте по помощи бездомным, согреть и накормить тех, для кого каждая ночь - это целое испытание", - заключил собеседник агентства.
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