https://ria.ru/20231230/novyy_god-1919078661.html

Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год

Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год - РИА Новости, 30.12.2023

Священники рассказали, как лучше всего провести Новый год

Накануне Нового года можно пойти в храм на специальный "молебен о новолетии", саму новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи за постным столом, на котором... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T03:45

2023-12-30T03:45

2023-12-30T03:45

религия

александр волков (боец)

московская духовная академия

русская православная церковь

новый год

россия

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Накануне Нового года можно пойти в храм на специальный "молебен о новолетии", саму новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи за постным столом, на котором допускаются рыба и морепродукты, рассказали РИА Новости священники. Вопрос календарей Для прихожан Русской православной светский Новый год приходится на время поста и подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России праздновали Рождество 25 декабря по юлианскому календарю - по нему жили и церковь, и светская власть. В 1918 году власти перешли на григорианский календарь, а церковь - нет. Церковь продолжает праздновать Рождество 25 декабря, но в нынешнем светском календаре (григорианском), который используется в России, этот день приходится на 7 января. Поэтому сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" – в ночь с 13 на 14 января. Кроме того, в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, он начинается 1 сентября. Как рассказал доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов, вопросы о праздновании Нового года связаны с тем, что церковный и гражданский календари в России уже более 100 лет не совпадают - и "Новый год попадает на время рождественского поста". "Как правильно праздновать Новый год? Обычно я привожу слова апостола Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". Церковного канона, который бы регламентировал данный вопрос, просто нет. И верующий человек призван тут руководствоваться собственной совестью, личным пониманием конкретной жизненной ситуации", - сказал Борисов. В частности, он призвал подумать о мотивах – зачем праздновать: возможно, "из желания выделиться, указать окружающим на их греховность, прикрыть лукавством тайное желание покутить или же искренне и по-доброму порадовать ближних". Новогодний стол и "карта вин""Так что делать? Если не хочется праздновать Новый год, лучше не праздновать. А если праздновать, то без греховных излишеств, пьяного угара. Впрочем, воспитанный человек так будет отмечать хоть день рождения, хоть Пасху", - отметил священник. С ним согласен и глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. "Самое правильное - спросить себя, знаю ли я меру и смогу ли остановиться на том уровне, который повысит несколько радостность восприятия действительности, но не приведет к утрате контроля за собой и за происходящем", - сказал Козлов. Он добавил, что нет предписаний, какие именно напитки можно пить, а какие – нет. "Устав не выделяет конкретные напитки, не имеет, так сказать, "карты вин". Его писали в те годы, когда восточное православие не было знакомо с виски, коньяками и тому подобным. Поэтому подробной детализации там нет", - пояснил протоиерей. В целом, добавил он, поститься следует "в любом случае по разуму", а строгое соблюдение Типикона (церковного устава – ред.) характерно скорее "для строгих монастырей". "Поститься стоит исходя из той меры, которую человек определил со своим духовником, если таковой у него есть. В сложившейся практике, конечно же, субботние и воскресные дни рождественского поста (30, 31 декабря в этом году) рыба употребляется, как и морепродукты, икра. Строже пост становится в дни предпраздненства Рождества Христова, по новому стилю это 2 января. С этого момента, безусловно, следует воздерживаться от мясомолочной, рыбной пищи и алкоголя", - заключил Козлов. Как еще провести 31 декабря В Русской церкви распространена традиция накануне светского Нового года совершать в храмах молебен на новолетие: верующие благодарят Бога за прошедший год и просят благословение на наступающий. Обычно эту службу совершают в 17-19 часов вечера, во время вечернего богослужения. На этот молебен в храмах собирается много людей, отметил руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков. "Лучше сначала сходить на богослужение, помолиться – это дело первостепенное, а потом - присоединиться к семье за праздничным столом, подарить подарки, побыть вместе. Всякое доброе общение, в особенности семейное, благословляется Церковью", - сказал Волков. "Наверное, лучшее, что может сделать православный человек в эти дни - это помолившись 31 декабря - в этом году это воскресенье - на литургии и новогоднем молебне (где-то будут служить сразу после литургии, где-то 31 вечером), вечер и ночь встретить с родными и близкими в теплом, искреннем общении. Домашняя и дружеская радость никак не противоречит ни смыслу поста, ни смыслу подготовки ко встречи Рождества Христова", - сказал Козлов В свою очередь, Антоний Борисов добавил, что есть много вариантов, как "освятить" новогоднюю ночь. "Евангелие учит нас не бежать от жизни, а освящать ее, становясь проводником благодати Божией. Освятить новогоднюю ночь можно по-разному. Можно порадовать своих родных и близких, поговорить, о чем не успеваешь из-за рабочей суеты, подарить детям долгожданные подарки. А можно пойти на ночную службу в храм с 31 на 1 или принять участие в волонтерском проекте по помощи бездомным, согреть и накормить тех, для кого каждая ночь - это целое испытание", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231220/rozhdestvo-1916885443.html

https://ria.ru/20231229/alkogol-1918877540.html

https://ria.ru/20231230/obychai-1915598141.html

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александр волков (боец), московская духовная академия, русская православная церковь, новый год, россия