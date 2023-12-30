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Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе - РИА Новости, 30.12.2023
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22:07 30.12.2023 (обновлено: 22:33 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/netanyakhu-1919186668.html
Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе
Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе - РИА Новости, 30.12.2023
Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T22:07
2023-12-30T22:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
израиль
сектор газа
в мире
иран
хезболла
хамас
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев."Кампания в секторе Газа продлится еще много месяцев", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции. По его словам, операция продлится до достижения всех целей и уничтожения движения ХАМАС в секторе Газа."В случае, если "Хезболлах" расширит (масштаб - ред.) противостояния, мы нанесем такие удары, которые ни "Хезболлах", ни Иран не представляют", - заявил премьер.
https://ria.ru/20231230/konflikt-1915630213.html
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, сектор газа, в мире, иран, хезболла, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Сектор Газа, В мире, Иран, Хезболла, ХАМАС
Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе

Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев

© BRYAN R. SMITHПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев.
«
"Кампания в секторе Газа продлится еще много месяцев", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции. По его словам, операция продлится до достижения всех целей и уничтожения движения ХАМАС в секторе Газа.
«
"В случае, если "Хезболлах" расширит (масштаб - ред.) противостояния, мы нанесем такие удары, которые ни "Хезболлах", ни Иран не представляют", - заявил премьер.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуИзраильСектор ГазаВ миреИранХезболлаХАМАС
 
 
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