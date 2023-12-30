https://ria.ru/20231230/netanyakhu-1919186668.html

Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе

Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе - РИА Новости, 30.12.2023

Нетаньяху оценил сроки окончания войны в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T22:07

2023-12-30T22:07

2023-12-30T22:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

израиль

сектор газа

в мире

иран

хезболла

хамас

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев."Кампания в секторе Газа продлится еще много месяцев", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции. По его словам, операция продлится до достижения всех целей и уничтожения движения ХАМАС в секторе Газа."В случае, если "Хезболлах" расширит (масштаб - ред.) противостояния, мы нанесем такие удары, которые ни "Хезболлах", ни Иран не представляют", - заявил премьер.

https://ria.ru/20231230/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, сектор газа, в мире, иран, хезболла, хамас