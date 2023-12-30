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Третий департамент Франции запретил продажу моллюсков из-за отравлений - РИА Новости, 30.12.2023
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15:27 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/mollyuski-1919131616.html
Третий департамент Франции запретил продажу моллюсков из-за отравлений
Третий департамент Франции запретил продажу моллюсков из-за отравлений - РИА Новости, 30.12.2023
Третий департамент Франции запретил продажу моллюсков из-за отравлений
Власти французского департамента Манш на северо-западе страны временно запретили продажу моллюсков, собранных у берегов одной из его коммун, после череды... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:27
2023-12-30T15:27
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ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости. Власти французского департамента Манш на северо-западе страны временно запретили продажу моллюсков, собранных у берегов одной из его коммун, после череды случаев отравления, следует из коммюнике, опубликованного в субботу на сайте префектуры департамента. Накануне подобные меры были введены и для моллюсков, пойманных в ряде районов департамента Кальвадос на северо-западе страны. До этого в среду власти департамента Жиронда на западе Франции также запретили продажу устриц, собранных в Аркашонской лагуне и природном заповеднике Бан-д'Арген. "Префект Манша Ксавье Брюнетьер принял решение… временно запретить ловлю, сбор и продажу моллюсков из этой зоны, предназначенных для потребления человеком", - сказано в документе. Речь идёт об устрицах, собранных у берегов коммуны Сен-Ва-ла-Уг. Решение о запрете на продажу было принято после получения службами, отвечающими за санитарную безопасность, информации "о нескольких случаях коллективной пищевой токсикоинфекции", сообщили власти. Вместе с этим уже пойманные в указанном районе моллюски должны быть изъяты из продажи, говорится в коммюнике. Анализ показал, что причиной отравления людей стало заражение моллюсков норовирусной инфекцией. Введенные ограничительные меры будут отменены, когда санитарное качество устриц вернется к норме. В ноябре французский Комитет по разведению моллюсков сообщал, что из-за шторма "Киаран" во Франции пострадали более трех тысяч устричных хозяйств.
https://ria.ru/20230901/pkhuket-1893616946.html
https://ria.ru/20231221/otravlenie-1917335419.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Третий департамент Франции запретил продажу моллюсков из-за отравлений

Третий департамент Франции запретил продажу моллюсков из-за массового отравления

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПАРИЖ, 30 дек – РИА Новости. Власти французского департамента Манш на северо-западе страны временно запретили продажу моллюсков, собранных у берегов одной из его коммун, после череды случаев отравления, следует из коммюнике, опубликованного в субботу на сайте префектуры департамента.
Накануне подобные меры были введены и для моллюсков, пойманных в ряде районов департамента Кальвадос на северо-западе страны. До этого в среду власти департамента Жиронда на западе Франции также запретили продажу устриц, собранных в Аркашонской лагуне и природном заповеднике Бан-д'Арген.
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"Префект Манша Ксавье Брюнетьер принял решение… временно запретить ловлю, сбор и продажу моллюсков из этой зоны, предназначенных для потребления человеком", - сказано в документе.
Речь идёт об устрицах, собранных у берегов коммуны Сен-Ва-ла-Уг. Решение о запрете на продажу было принято после получения службами, отвечающими за санитарную безопасность, информации "о нескольких случаях коллективной пищевой токсикоинфекции", сообщили власти.
Вместе с этим уже пойманные в указанном районе моллюски должны быть изъяты из продажи, говорится в коммюнике.
Анализ показал, что причиной отравления людей стало заражение моллюсков норовирусной инфекцией. Введенные ограничительные меры будут отменены, когда санитарное качество устриц вернется к норме.
В ноябре французский Комитет по разведению моллюсков сообщал, что из-за шторма "Киаран" во Франции пострадали более трех тысяч устричных хозяйств.
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