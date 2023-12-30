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Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии - РИА Новости, 30.12.2023
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии
Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:55
2023-12-30T15:55
2023-12-30T15:55
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной партии "Шанс". Власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщины должны были достичь этой планки поэтапно — к июлю 2028 года. В декабре 2020 года парламент по инициативе Соцпартии отменил это решение, вернувшись к прежним срокам выхода на пенсию — 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Но годом позже парламент вновь принял эту инициативу, чтобы уравнять с мужским. "Правительство вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Так власть "решает" сразу 2 проблемы: катастрофического дефицита кадров и, в перспективе, "экономии" бюджетных средств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. Партия "Шанс" полагает, что власти "удобно" постоянно использовать пенсионеров вместо того, чтобы создать лучшие условий труда, привлечь молодежь и повысить зарплаты.
https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии
Партия "Шанс": в Молдавии повышают пенсионный возраст из-за дефицита кадров
КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной партии "Шанс".
Власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщины должны были достичь этой планки поэтапно — к июлю 2028 года. В декабре 2020 года парламент по инициативе Соцпартии отменил это решение, вернувшись к прежним срокам выхода на пенсию — 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Но годом позже парламент вновь принял эту инициативу, чтобы уравнять с мужским.
«
"Правительство вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Так власть "решает" сразу 2 проблемы: катастрофического дефицита кадров и, в перспективе, "экономии" бюджетных средств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Партия "Шанс" полагает, что власти "удобно" постоянно использовать пенсионеров вместо того, чтобы создать лучшие условий труда, привлечь молодежь и повысить зарплаты.
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