https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919136898.html

Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии

Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии - РИА Новости, 30.12.2023

Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии

Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:55

2023-12-30T15:55

2023-12-30T15:55

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молдавия

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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной партии "Шанс". Власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщины должны были достичь этой планки поэтапно — к июлю 2028 года. В декабре 2020 года парламент по инициативе Соцпартии отменил это решение, вернувшись к прежним срокам выхода на пенсию — 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Но годом позже парламент вновь принял эту инициативу, чтобы уравнять с мужским. "Правительство вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Так власть "решает" сразу 2 проблемы: катастрофического дефицита кадров и, в перспективе, "экономии" бюджетных средств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. Партия "Шанс" полагает, что власти "удобно" постоянно использовать пенсионеров вместо того, чтобы создать лучшие условий труда, привлечь молодежь и повысить зарплаты.

https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия