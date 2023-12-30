Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919136898.html
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии - РИА Новости, 30.12.2023
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии
Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:55
2023-12-30T15:55
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916071856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb6d67d0f68c420fbedbcb0fa2f2a8e5.jpg
КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной партии "Шанс". Власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщины должны были достичь этой планки поэтапно — к июлю 2028 года. В декабре 2020 года парламент по инициативе Соцпартии отменил это решение, вернувшись к прежним срокам выхода на пенсию — 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Но годом позже парламент вновь принял эту инициативу, чтобы уравнять с мужским. "Правительство вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Так власть "решает" сразу 2 проблемы: катастрофического дефицита кадров и, в перспективе, "экономии" бюджетных средств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. Партия "Шанс" полагает, что власти "удобно" постоянно использовать пенсионеров вместо того, чтобы создать лучшие условий труда, привлечь молодежь и повысить зарплаты.
https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916071856_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_099b7f01f25aeb2aed79b528595b9bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии

Партия "Шанс": в Молдавии повышают пенсионный возраст из-за дефицита кадров

© AP Photo / Aurel ObrejaЛюди во время акции протеста в Кишиневе
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Люди во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной партии "Шанс".
Власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщины должны были достичь этой планки поэтапно — к июлю 2028 года. В декабре 2020 года парламент по инициативе Соцпартии отменил это решение, вернувшись к прежним срокам выхода на пенсию — 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Но годом позже парламент вновь принял эту инициативу, чтобы уравнять с мужским.
«
"Правительство вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Так власть "решает" сразу 2 проблемы: катастрофического дефицита кадров и, в перспективе, "экономии" бюджетных средств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Партия "Шанс" полагает, что власти "удобно" постоянно использовать пенсионеров вместо того, чтобы создать лучшие условий труда, привлечь молодежь и повысить зарплаты.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Экс-глава Гагаузии заявила, что Санду устраивает "политическую инквизицию"
6 декабря, 15:58
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала