https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919103107.html

Молдавская оппозиция осудила проведение референдума о вступлении в ЕС

Молдавская оппозиция осудила проведение референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 30.12.2023

Молдавская оппозиция осудила проведение референдума о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду намеренно использует референдум по вступлению в ЕС, чтобы отвлечь жителей страны от проблем и остаться у власти, считает один из... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:01

2023-12-30T11:01

2023-12-30T11:01

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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду намеренно использует референдум по вступлению в ЕС, чтобы отвлечь жителей страны от проблем и остаться у власти, считает один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В четверг депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "Майя Санду продолжает затягивать удавку на шее Молдавии. Ей проще сжульничать, вовлечь в свой "гениальный план" всю страну. Проведение референдума отвлечет правительство и общество Молдавии от решения других важных проблем и задач. Вместо того, чтобы сосредоточиться на местных проблемах, экономическом развитии и укреплении связей с историческими партнерами, страна будет тратить время и ресурсы на политические споры и разногласия", - написал Боля. По его словам, Санду стоило бы сосредоточиться на выполнении своих предвыборных обещаний. Вместо этого она повторяет "трюк" 2019 года. Тогда Демпартия Молдавии организовала референдум, чтобы победить на парламентских выборах. Она переписала для этого законы, но продержалась у власти менее полугода. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231228/referendum-1918827647.html

https://ria.ru/20231225/moldavia-1918052831.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, москва, василий боля, майя санду, евросоюз, дмитрий песков