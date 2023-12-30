https://ria.ru/20231230/minoborony-1919160806.html

Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду

Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду

В результате удара ВСУ по Белгороду на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:24

2023-12-30T18:24

2023-12-30T18:24

белгород

россия

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Белгороду на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/udar-1919160276.html

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белгород, россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода