https://ria.ru/20231230/minoborony-1919160806.html
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду
В результате удара ВСУ по Белгороду на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:24
2023-12-30T18:24
2023-12-30T18:24
белгород
россия
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919160419_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_e55e9ab6180c096de16fb22df832c32f.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Белгороду на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/udar-1919160276.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919160419_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a4987268931627adb1bf7cb2b5336e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду
Минобороны: от удара ВСУ по Белгороду погибло 14 человек, 108 пострадало