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Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
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18:24 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/minoborony-1919160806.html
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду
В результате удара ВСУ по Белгороду на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:24
2023-12-30T18:24
белгород
россия
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Белгороду на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/udar-1919160276.html
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белгород, россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Минобороны подтвердило число жертв и пострадавших от удара ВСУ по Белгороду

Минобороны: от удара ВСУ по Белгороду погибло 14 человек, 108 пострадало

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия удара украинских войск по центру Белгорода
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия удара украинских войск по центру Белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Белгороду на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек", - говорится в сообщении.
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны
Вчера, 18:22
 
БелгородРоссияВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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