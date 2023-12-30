https://ria.ru/20231230/meropriyatiya-1919175508.html

Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в Белгороде

Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023

Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в Белгороде

Массовые мероприятия отменены во всех девяти приграничных муниципальных образованиях, а также в городе Белгороде и Яковлевском городском круге, сообщил... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:57

2023-12-30T19:57

2023-12-30T20:08

белгород

массированный обстрел центра белгорода

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Массовые мероприятия отменены во всех девяти приграничных муниципальных образованиях, а также в городе Белгороде и Яковлевском городском круге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее он сообщил, что Четырнадцать человек, том числе трое детей погибли в результате украинского обстрела центра Белгорода, 108 ранены."Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919174679.html

белгород

белгородская область

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белгород, массированный обстрел центра белгорода, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины